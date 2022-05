Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (24)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Sabe como poucos apreciar as coisas boas da vida. A presença da família e amigos será constante durante sua existência. Está sempre ajudando os mais necessitados com trabalhos comunitários. Comedido, simpático e tranquilo.

Alerta

Os piscianos ficam no alerta até às 18h41, e o bom senso deve prevalecer enquanto durar esta fase negativa. Após esse horário os cuidados serão dos arianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – A posição de Júpiter no seu signo reforça as iniciativas profissionais. Facilidade para lidar com o público e chances de abrir novas frentes de negócios. As 18h41, entrará no alerta.

Touro – Mercúrio, o planeta da comunicação passa a transitar no seu signo e você vê o sucesso em relação aos novos trabalhos. Dia 29, Vênus expandirá seus negócios, dinheiro e amor.

Gêmeos – Fase que deve se esforçar para organizar seus negócios e se dedicar na busca de novos projetos, incluindo os domésticos. Deve dar mais apoio, sem esperar retribuição. Diálogo fácil com seu amor.

Câncer – Você sabe que todo ano neste período o Sol faz exigências. Não deixe os problemas se acumularem e nem espere retribuição no trabalho e no lar. A pessoa amada é a única que colabora, aceite.

Leão – Suas ideias estão fervilhando e esse será um bom momento para colocar em prática seus planos criativos. Sucesso com tudo que esteja ligado a tecnologia, comércio e meios de comunicação.

Virgem – Você sente que as pessoas do trabalho e negócios estão mais receptivas. Bom momento para por em prática seus novos planos financeiros. Cuide da alimentação. Clima de ciúmes.

Libra – A fase astral é das mais positivas para resolver problemas domésticos. Chances de novos ganhos em assuntos ligados a sociedade. Surpresas com as finanças. Bom para compras, viagens e amor.

Escorpião – Período que precisará resolver os problemas da família. Nada caia do céu, por isso o ideal é ter paciência e evitar novos gastos. Seja realista no setor afetivo.

Sagitário – O trabalho em equipe irá motivar sua produtividade. Você passa por uma excelente fase para mudar o rumo dos negócios e ganhar mais. Bom astral para o mor, Vênus traz carinhos e atenção.

Capricórnio – O clima é de cooperação no trabalho, esqueça os problemas e usufrua desta fase que traz dinheiro e bons negócios. Aceite colaboração da família e se precisar peça ajuda. Saúde boa.

Aquário – A Lua esta no seu signo e você sente disposição para acertar o trabalho. Mais descontraído terá o apoio de sócios, superiores e da família. Muito jogo de cintura no seu caso de amor.

Peixes – Você ainda passa o dia no alerta, a Lua só o favorecerá a partir das 18h41. Resolva tudo com muita calma. Deixe para amanhã compras, negócios, viagens e decisões no lar. Amor com ciúmes.