Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (23)

Quem nasceu hoje

É um aventureiro por natureza, e não teme as adversidades da vida. Busca o sucesso em todos os seus atos. Sua personalidade marcante fará deste nativo um vencedor. Está sempre ajudando os mais necessitados. Inteligente, carinhoso e vigoroso.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada nesta fase negativa. Evite negociar, fazer compras no crediário ou pedir empréstimo financeiro. No amor, a possessividade pode comprometer a vida a dois.

Áries – Sua boa vontade e poder de comunicação trazem uma das mais fases mais agradáveis no trabalho, nos negócios e com os amigos. Satisfação com a família. Vitalidade física em alta. Impaciência no amor.

Touro – Comece a usufruir deste período feliz. Suas ideias serão aprovadas nos negócios e com a família. Perseverança não faltará e, com isso vem entrada extra de dinheiro. Saúde perfeita. Amor envolvente.

Gêmeos – Você tem a seu favor a influência do Sol no seu signo, gradativamente vencerá as barreiras e deve superar os problemas. Oportunidades nos negócios. Mas, vá devagar e não discuta com Sagitário e Peixes.

Câncer – O seu dia será no alerta, além do Sol, hoje também tem a Lua o desfavorece. Sua ligação com a família precisa de mais atenção. Evite compras, viagens e início de negócios. Paciência com todos.

Leão – Tome a iniciativa nos negócios, você passa segurança a todos. Conseguirá alcançar seus objetivos financeiros. Logo terá novos rumos no trabalho. Colabore com Gêmeos e Áries. Amor com ciúmes.

Virgem – Transforme em negócios e trabalho suas ideias de mudanças. Vem o sucesso e aumento nos ganhos. Novas experiências com sociedade. A família apoia suas iniciativas. Forte união no amor.

Libra – Período de sucesso profissional, financeiro e familiar. Você sente que tudo está bem encaminhado. Invista em imóveis, novos negócios e até mudar de profissão. Forte intimidade no amor.

Escorpião – A influência da oitava casa indica a necessidade de dar apoio aos familiares. Crescimento profissional, mas deve estar atento aos invejosos e aproveitadores. Estabilidade no amor. Vitalidade física.

Sagitário – Coloque em prática seu desejo de expandir os negócios. Vá em busca da colaboração de Aquário e Touro. Sorte com vendas, publicidade, esporte e setor imobiliário. Seu amor está exigente e distante.

Capricórnio – Você recebe apoio para negociar, comprar e vender. Todos colaboram com suas novas iniciativas profissionais. Compreensão da família. Seja mais amoroso com seu amor.

Aquário – Período de total sucesso no trabalho e negócios. A convivência com a família aprofunda a relação no amor. Aproveite para resolver problemas que o incomodam. Estabilidade emocional em alta.

Peixes – Seus projetos domésticos estão em alta, não há restrições nas finanças e o sucesso o acompanha. Vênus traz amor, saúde e apoio às iniciativas profissionais. Novas responsabilidades com a família.

