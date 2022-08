Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (23)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É lógico e procura agir dentro dessa linha na vida profissional e pessoal. Terá atração pela política e trabalhos junto ao grande público. Sabe usar o poder como poucos. Será persuasivo, cuidadoso e com grande prestígio em seu meio social.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta e os astros aconselham a rotina como o melhor caminho nesse período negativo. Evite assumir responsabilidades que não poderá cumprir. Não deixe o ciúme interferir na vida a dois. Saúde neutra.

Áries – Marte, esta na sua terceira casa, que é dos amigos, sócios, irmãos e do comércio. Seu espírito dinâmico abre espaço para negócios, viagens, encontros de trabalho e parcerias. Amor com definição.

Touro – O momento é super positivo para acertar as dificuldades nos negócios ou trabalho. Inicie novos projetos profissionais. Dê mais atenção e carinhos ao seu amor. Tente na loteria.

Gêmeos – A indicação de Marte no seu signo o faz mais determinado na busca de novos ideais nas finanças. Os lucros estarão em breve nas suas mãos. Dê apoio à família. Demonstração de amor.

Câncer – Você ainda passa pelo alerta, o ideal é a rotina. Evite qualquer tipo de mudanças no trabalho ou no lar. Nada de rivalidades, continue sendo atencioso. Controle sua alimentação. Amor difícil.

Leão – Os astros trazem uma fase de renovação, é o Sol que transita na sua segunda casa. O trabalho, os negócios e finanças começam a crescer. Positivo para pensar em novos investimentos. Siga sua intuição.

Virgem – A partir de hoje o Sol transita no seu signo trazendo uma das melhores fases do ano astral. Siga sua intuição e comece a planejar os próximos passos no trabalho e negócios. Amor ainda difícil.

Libra – A influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa, indica que a partir de agora precisará de equilíbrio. Evite riscos nas finanças, restrinja os gastos. Amor indefinido.

Escorpião – Você sabe com certeza definir o que busca no setor profissional e financeiro. Seu magnetismo e simpatia abrirão as portas para novas parcerias e indicação para negócios imobiliários. Amor equilibrado.

Sagitário – Fase de apoio de Gêmeos e chances de acertar sociedade ou parceria. Resolverá a maior parte das dificuldades financeiras. Tenha paciência com Câncer e Libra. Reparta suas emoções com seu amor.

Capricórnio – Um bom dia com a família, terá que dar mais apoio a Libra e Câncer. Indício de mudanças na profissão e setor financeiro, que se estabiliza. Cuide da saúde. Amor com diálogo.

Aquário – Reserve um tempo hora para cuidar de você, salão de beleza, médico, dentista, Vênus o faz mais interessado em sua forma física. Trabalho bem encaminhado. Tente na loteria. Seu amor traz paixão.

Peixes – Dia que poderá resolver os problemas dos seus negócios e trabalho, contando com apoio. Seu amor pede atenção. Mercúrio no seu signo oposto, traz nervosismo no lar sem motivos.

