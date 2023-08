Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (22)

Os escorpianos passam o dia no alerta

Siga o TNOnline no Google News

Quem nasceu hoje

É sociável e amável com as pessoas que o cercam. Demonstra muita confiança na sua capacidade e nada o fará desistir de um objetivo. A família é o seu porto seguro. Extrovertido, dinâmico e sincero.

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham adiar todo tipo de negociação, acertos de viagens e mudanças domésticas. Evite discussões com a família e amigos. Não seja intransigente com a pessoa amada.

Áries – Fase que conseguirá organizar os negócios e a vida profissional. Mas, cuidado com invejosos, saiba distinguir em quem você pode confiar. Acerte a vida familiar. Amor equilibrado. Tente na loteria.

Touro – Você tem a seu favor apoio para novas iniciativas de negócios ou trabalho. Deixe-se levar pela sua capacidade de ganhar dinheiro e conte com sócios ou superiores. Conquiste a vitória. Amor elevado.

Gêmeos – Período de mil movimentações financeiras, é só aproveitar e levar adiante até antigos projetos. Relaxe para poder organizar a vida doméstica. Amor em alto astral. Equilíbrio físico e mental.

Câncer – Intuição e força de vontade não devem faltar para organizar o trabalho e abrir espaços para os negócios. Dia para resolver os problemas domésticos. Seu bom humor trará bons momento com seu amor.

Leão – Você passa por um bom período e pode esperar melhorias em sua estrutura profissional e financeira. Amanhã o Sol passa a influenciar sua segunda casa trazendo dinheiro e acerto nos negócios. Amor ideal.

Virgem – Fase que deve dar muito de si para os grandes movimentos profissionais que vão acontecer. Não tenha medo de errar, o Sol no seu signo trará sucesso profissional e financeiro. Estará mais sensual.

Libra – Precisará se preparar para mudanças nos planos profissionais e financeiros. Amanhã o Sol passa a influenciar sua desfavorável 12ª casa. O ideal é rotina e cuidados com a família e seu amor.

Escorpião – Você está passando pelo alerta, a Lua indica necessidade de evitar riscos financeiros. Não crie problemas com a família. Adie compras, viagens, início de negócios e mudanças com seu amor.

Sagitário – Dia tranquilo no trabalho e com a família. Respeite sua intuição e vá em frente com os projetos financeiros. O sucesso continua ao seu lado e há chances de novos compromissos profissionais. Muito amor.

Capricórnio – Período que não deve hesitar em iniciar negociações financeiras, pelo contrário aceite colaboração e faça mudanças para ganhar mais. Conte com Escorpião, Leão e Câncer. Astral ótimo no amor.

Aquário – Fase que deve se preparar para mudanças que devem acontecer no setor familiar. Apoio para acertar a convivência com todos. Ótimo para mudar de residência. O amor está vindo com paixão.

Peixes – Dia que terá colaboração em seus negócios, o trabalho caminha para o sucesso. Estará cumprindo sua missão no lar, dando apoio aos parente. Amor com muita paixão.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

