Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (22)

Quem nasceu hoje

Sabe enfrentar as dificuldades da vida como poucos. Deve gastar a energia praticando algum tipo de esporte e atividade ao ar livre. Procure ser objetivo em relação ao seu dinheiro. É companheiro, alegre e inteligente.

Alerta

Terça-feira negativa para os escorpianos, os astros aconselham ficar dentro do orçamento financeiro. Evite discussões com pessoas do seu círculo de trabalho. No amor, procure ser menos exigente e ciumento. Saúde com perda de energia.

Áries – O Sol passa a influenciar sua nona casa, realizará a maior parte dos seus desejos. Os passos que der o levarão ao equilíbrio financeiro, ter paz no seu lar, amor com paixão e viagens.

Touro – Você passa por um período de transformações. A estabilidade estará presente. Dinheiro extra, ações na justiça, herança e ganho em jogos. Amor flexível, muita paixão.

Gêmeos – A influência do Sol na sétima casa indica uma fase de acertos na vida afetiva, do amor, casamento e encontro da grande paixão. Convite para sociedades. Chances no comércio.

Câncer – Poderá contar com apoio dos envolvidos no seu trabalho ou negócios. Não abuse na alimentação, bebidas e tenha um papo sério com você mesmo. Saiba conquistar o seu amor.

Leão – Você é um dos privilegiados deste período, o Sol na sua positiva quinta casa traz sucesso no trabalho, conquistas financeiras e até familiar. Irá irradiar o brilho que existe no coração. Tente em jogos.

Virgem – O Sol na sua quarta casa traz envolvimento com a família e solução de problemas. Chances de compra, venda, reforma e até mudança de residência. Amor com carinhos.

Libra – Esta nova fase indica possibilidades de novos trabalhos, negócios, viagens, compras, visitas, renovação e soluções no lar. Muito apoio do seu amor. Crescimento financeiro.

Escorpião – Você passa pelo alerta, a Lua o desfavorece e um pouco de rotina fará bem. O Sol começa a influenciar sua segunda casa e logo verá o progresso, a saúde e o amor acontecerem.

Sagitário – A partir de hoje você esta livre para realizar a maior parte dos seus projetos. É bem provável que seja convidado para expor suas ideias e fazer mudanças profissionais e financeiras. Amor com acertos.

Capricórnio – Nesta fase precisa cuidar da saúde, um exame geral será importante. Evite tanto estresse no trabalho, descanse mais. Desfavorável para viagens, compras, início de negócios ou mudanças no lar.

Aquário – Aproveite a boa energia da 11ª casa, para organizar a vida familiar e as finanças. Você cresce em termos profissionais e pode realizar algumas mudanças nos negócios. Vênus traz segurança no amor.

Peixes – O sinal é positivo, a 10ª casa fortalece suas convicções nos negócios, equilibra seu trabalho e aumenta as possibilidades de novos ganhos. Irá longe e conquistará o coração de todos, até do seu amor.

