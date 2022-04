Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (22)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa alegre e de bom coração. Sua criatividade e capacidade terão influência direta no sucesso profissional. Estará sempre ajudando os mais necessitados, pois não aceita as desigualdades sociais. Disposto, arrojado e inteligente.

Alerta

Os escorpianos ficam no alerta ate às 16h, e a rotina continua sendo imprescindível durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos sagitarianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Organize os próximos passos na busca do equilíbrio profissional. Espere até o dia 28 para por em prática qualquer mudança. Com seu amor seja mais atencioso, não disfarce seus sentimentos.

Touro – Nesta fase sentirá a necessidade de apoio aos novos trabalhos ou negócios. O ideal é não passar dos limites, evite exageros financeiros. Não dê asas aos invejosos. Cautela no amor e no lar.

Gêmeos – Você se destaca no trabalho e encontrará novas chances de ganhos. Aproveite e conquiste seu lugar ao Sol. Ótimo para lidar no comércio. Peça apoio da família e viva mais feliz. Amor excitante.

Câncer – Você esta mais sensível em relação ao setor afetivo, solução de alguns problemas, paixão para todos. Novos planos de trabalho, não há empecilhos. Conte com mais dinheiro. Tente na loteria.

Leão – A fase é positiva para desenvolver trabalhos em equipe, com chances de negociar com a família. Positivo para compras e visitas. Oportunidade de mostrar seus sentimentos ao seu amor.

Virgem – Você se sente capaz de dar mais atenção aos problemas da família. Seu amor busca carinhos e acertos de convivência. Reavalie o que quer de verdade. Conte com Câncer e Peixes. Finanças em ordem.

Libra – Bom astral em família, conseguirá passar suas ideias e pode contar com mudanças de casa ou reformas. Expansão nos negócios e crescimento no trabalho. Não há problemas, só felicidades no amor.

Escorpião – Você ainda passa pelo alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 16h. Cuidado com mudanças ou fatos misteriosos que podem abalar suas relações com a família. Amor instável.

Sagitário – A partir das 16h entrará no alerta e será necessário evitar viagens, compras, mudanças no trabalho e lar. Reavalie seus planos ou contatos importantes. Redobre a atenção com o seu amor.

Capricórnio – Bom dia para resolver os problemas da família, o Sol brilha na sua quarta casa e com certeza viverá bons momentos. Os setores financeiro e profissional estão bem encaminhados.

Aquário – Você tem no seu signo Marte e Vênus, o que significa, amor, dinheiro, trabalho e excelentes relacionamentos. Inspiração para resolver assuntos afetivos, conte com uma grande paixão.

Peixes – A influência de Vênus, pede para não passar dos limites nas exigências com seu amor. Terá que brilhar com sua própria energia no lar e trabalho. Mercúrio energizar sua inteligência.