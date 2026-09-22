Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (22)

QUEM NASCEU HOJE

Não teme a competitividade. Quando se entrega a um objetivo, não desiste diante do primeiro obstáculo. Procura contribuir para que todos tenham uma vida melhor. Gosta da vida sem rotina. É inteligente, educado e agradável.

ALERTA DO DIA

Os aquarianos passam o dia no alerta, e a rotina é o mais aconselhável durante esta fase negativa. Adie as mudanças e acertos no trabalho. Fique dentro do orçamento. No amor, nada de ciúmes exagerado. Viagens desfavorecidas.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O momento atual traz oportunidades de solução dos problemas profissionais e acertos financeiros. Terá colaboração das pessoas que estão ao seu lado. Novos compromissos no lar. Amor em alto astral.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Dia que se sente um tanto esgotado pelas novas responsabilidades no trabalho e negócios. Pode esperar boas notícias chegando nas finanças. A família dá mais atenção. No amor, o equilíbrio se faz presente.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Nesta fase pode aproveitar a atmosfera de colaboração no trabalho, apoio para novos ganhos e renovação nos projetos. Conte com Áries e Sagitário. Pode negociar com Virgem. Amor com satisfação.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Um bom dia para resolver os problemas no lar, todos esperam sua colaboração. Não discuta com Aquário ou Leão. O amor esta bem colocado. Pode sair par compras e novos negócios. Novidades no trabalho.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia para resolver os problemas financeiros. Suporte de sócios e familiares. Aproveite esta fase para organizar a vida profissional e contar com apoio para acertar suas contas. Melhora a vida afetiva.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Período que tem todo apoio que necessita para resolver de vez os problemas financeiros e profissionais. Momentos agradáveis com a família. Faça uma auto análise e perceba que seu amor precisa de você.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Amigo libriano, amanhã o Sol passa a transitar no seu signo e, com isso os problemas começam a desaparecer. Gradativamente perceberá onde estão as melhores possibilidades no trabalho, amor e dinheiro.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Hoje, começamos a mostrar que haverá a influência do Sol, na sua desfavorável 12ª casa. Então comece a se organizar. O primeiro passo é se livrar dos invejosos. Evite viagens, mudanças no lar e trabalho.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O dia será tranquilo, mas não passe dos limites em exigências, já que Vênus não o favorece. Pode haver problemas afetivos e financeiros. Leve seu trabalho com determinação e não mude nada.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você esta livre do alerta e tem um bom dia. Solução de problemas domésticos e acertos com a família. O trabalho vai bem e, há chances de mudanças nos negócios. Seu amor transmite paz e carinhos.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O seu dia será no alerta, a Lua pede que controle suas emoções. Adie novos gastos, mudanças profissionais, incluindo nos negócios. Seja diplomático com a família. Evite o ciúmes com seu amor.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Fase que deve ser mais rápido nas decisões de negócios e acertos no trabalho. Evite a irritação repentina. Pode até sair para compras e novos compromissos financeiros com a família. Amor com muita paixão.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.