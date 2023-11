Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (21)

Quem nasceu hoje

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina no trabalho, adie todo tipo de negociação. Não entre em gastos fora do orçamento. No amor, controle as crítica, não discuta com seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – Você tem chances de resolver e acertar problemas da área financeira. Seja mais determinado e busque apoio de Virgem e Escorpião. Viva a realidade na vida afetiva. Saúde equilibrada.

Touro – A fase indica que pode haver muitas movimentações financeiras e você só terá que controlar tudo. Pode aceitar colaboração no trabalho a negócios. Dê mais espaço ao seu amor. Evite a ansiedade.

Gêmeos – A influência é uma das mais positivas que você tem passado. Procure dar mais espaço aos negócios e usufrua das boas energias financeiras. Positivo para viagens, compras e visitas. Novidades no amor.

Câncer – O ambiente profissional está bem colocado, não terá problemas para realizar qualquer tipo de mudança ou acertos. Agindo com calma você vai longe. Amor suave com a pessoa amada. Tente na loteria.

Leão – Você passa por uma fase equilibrada, mas não deve esquecer que continua na mira dos invejosos. Apure sua intuição e procure identificar o que rola de fato. Apoio da família. Amor sensual.

Virgem – O dia será repleto de novidades e você se sente satisfeito com o andamento do seu trabalho e negócios. Terá sim, colaboração no seu lar e equilíbrio financeiro. Amor participativo. Novos amigos.

Libra – A fase é totalmente positiva para acertos domésticos, profissionais e financeiros. Conquistas para quem quer iniciar novos empreendimentos. Cuide mais de você. Amor com emoções.

Escorpião – A influência do Sol, no seu signo abre as portas do sucesso e você pode esperar a solução dos problemas. Vença as incertezas e conte com Marte para iniciar mudanças nos negócios. Amor difícil.

Sagitário – Amanhã às 11h04, o Sol passa a transitar no seu signo e tudo começará a mudar. Acredite na força dos astros e organize seus próximos passos. Vem mais trabalho, negócios e saúde. Amor tranquilo.

Capricórnio – A influência que está começando a se formar pede que resolva já os problemas domésticos, financeiros e cuide da saúde. Evite novos negócios, viagens e compras à prazo.

Aquário – Você terá um bom dia e pode sair para resolver os assuntos de negócios e trabalho. Com a família procure agir com calma e não esqueça que terá que colaborar com Câncer e Peixes.

Peixes – O dia será no alerta e você não deve mudar seu humor ou criar problemas com colegas de trabalho. Deligue-se das preocupações domésticas, hoje você não vai resolver nada. Evite o álcool e cigarro.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

