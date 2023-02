Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (21)

Da Redação

Os nativos de Peixes passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante esta fase negativa

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de ideias inovadoras. Alcançará sucesso profissional, graças a sua capacidade de análise. É o amigo das horas difíceis. A família será presença marcante durante sua existência. Criativo, amoroso e inteligente.

Alerta

Áries – A partir de hoje Vênus esta no seu signo, mas o Sol na sua 12ª casa, traz restrições financeiras e afetivas, que você conseguirá passar com facilidades. Seja determinado e conte com o melhor.

Touro – Vênus, seu planeta o desfavorece até o dia 17 de março. Organize o trabalho, tenha paciência com seu amor e evite qualquer mudança. Não se deixe abater é apenas uma fase de planejamento.

Gêmeos – Período de sucesso nos negócios, trabalho e até muita diversão. Suas relações de amizades estão protegidas. Positivo para viagens e viver intensamente o amor. Boa vitalidade física e mental.

Câncer – Fase para agitar seu lado social. Alegria em viagens, passeios e para curtir o carnaval. A pessoa amada esta mais tranquila e apaixonada. Trabalho e negócios em alto astral. Conte com Capricórnio.

Leão – Dia positivo para organizar o trabalho e negócios, apenas evite confrontos com a família. Saia da rotina e participe do carnaval. Vênus, mexerá com o seu lado amoroso, desejos a flor da pele.

Virgem – O clima familiar está bem tranquilo, é só evitar suas críticas naturais. Contenha a vontade de sair para se divertir. Há sinal de desencontros na vida afetiva. Cuide da saúde, evite bebidas alcoólicas.

Libra – Sinal de alegria em eventos sociais, curta o carnaval. Os amigos vão exercer papel importante no seu lar, todos proporcionam novo ânimo, aceite convites. Paixão no ar. Saúde em ordem.

Escorpião – Dia que estará envolvido com a família, poderá receber a visitas de parentes. Suas energias estarão em alta. Muito vigor físico, pode sair da rotina. Ânimo também na vida afetiva.

Sagitário – Comemoração com os amigos e familiares trarão alegrias. Aceite convites, saia da rotina e pule o último dia do carnaval. Aproveite a companhia do seu amor. Não terá do que se queixar.

Capricórnio – O seu coração esta mais romântico. Apoio da família. Saia da rotina curta o carnaval, vá a praia e faça pequenas viagens. Ótimo astral nos negócios. Finanças em alta.

Aquário – A cada dia que passa você se sente equilibrado e descobrirá novos caminhos para a felicidade. Bons negócios e trabalho em alto astral. Ótimo envolvimento com a família. Auto confiança no amor.

Peixes – Você ainda esta passando pelo alerta, a Lua exige concentração com a saúde, evite exageros alimentares e bebidas alcoólicas. Afaste o nervosismo e não saia da rotina. Rivalidades com parentes.

