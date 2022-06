Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (21)

Da Redação

Os arianos passam o dia no alerta e os astros recomendam rotina. Adie início de projeto profissional

Quem nasceu hoje

É uma pessoa esforçada e procura a realização pessoal em tudo o que faz. Será conhecido pela sua competência. Terá facilidade para trabalhar em grupo. A família será o seu porto seguro. É arrojado, intenso e objetivo.

Alerta

Áries – Você acordou no alerta e tem um dia complicado com a família. Não deixe seu astral baixar por qualquer coisa. Mais atenção com a saúde. Evite gastos fora do orçamento. O ideal é rotina.

Touro – Começa a fase que estará mais envolvido com colegas, sócios, superiores e com a família. Vontade de ajudar quem precisa. O trabalho e as finanças crescem cada vez mais. Amor e paixão.

Gêmeos – O Sol passa a influenciar sua segunda casa trazendo excelentes mudanças profissionais e financeiras. Sorte é o que não vai faltar. Vênus dia 24 também o protegerá. Amor ainda neutro.

Câncer – Finalmente o Sol passou a transitar no seu signo, com possibilidades de sucesso profissional e financeiro. Gradativamente os problemas começam a ser solucionados. Amor e paz.

Leão – Tem início uma fase complicada no lar, no trabalho e finanças. O Sol o desfavorece, é o chamado popularmente inferno astral. Convém não se indispor com ninguém.

Virgem – Os astros trazem chances de viver bem com a família e pessoas do seu trabalho. Você sente que tudo esta caminhando para boas soluções e que terá mais alegrias e progresso. Amor excitante.

Libra – Júpiter e Marte no seu signo oposto serão a grande diferença para vencer dificuldade nos negócio e trabalho. Novas aberturas domésticas. Muitas alegrias com seu amor, que esta enciumado.

Escorpião – O Sol na sua positiva nona casa é indicador de tranquilidade no lar, trabalho e finanças. Você é um privilegiado desta fase. Comunicação fácil com todos, inclusive com o seu amor.

Sagitário – Dia propício para resolver problemas domésticos e colaborar com pessoas da família, principalmente de Áries e Câncer. Deve melhorar o clima no trabalho. Adie compras à prazo e viagens.

Capricórnio – Você estará sob a influência do Sol na sua sétima casa, que traz parcerias comerciais e algumas mudanças em relação a antigos projetos financeiros. Chances de uma nova paixão.

Aquário – O seu trabalho e negócios tendem a crescer com forte influência de parceiros, sócios e família. Colaboração espontânea de todos. Possível entrada extra de dinheiro. Acertos de convivência.

Peixes – Você tem a partir de hoje a presença do Sol na sua positiva quinta casa. Alegrias no lar, novidades da família, apoio no trabalho, finanças crescendo e paixão em alta. Tente na loteria.