Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (21)

Quem nasceu hoje

Nunca se abate diante dos obstáculos, pois tem uma força muito grande. Extremamente



capacitado, conseguirá tirar o melhor das situações e pessoas que o cercam. Terá

facilidade para o comando. Maleável, habilidoso e capacitado.





Alerta

Os nativos de cancerianos ficam no alerta até às 18h55 e os astros recomendam rotina

durante este período. Procure relaxar e ficar longe de ambientes agitados. Após esse

horário os cuidados serão dos leoninos que ficam dois dias e meio nesta fase

desfavorável.





Áries – Nesta fase fique atento às oportunidades de melhorar os ganhos com

novos negócios. Algo que esta precisando, deve acontecer com dinheiro extra.

Saia da rotina com a sua família. Amor ideal. C. 581 M. 2400

Touro – Tem início uma das melhores fases do ano, o sucesso esta em suas

mãos com bons negócios e tranquilidade na família. Planeje viagens e encontro

de parentes. Vênus traz amor, saúde e dinheiro. C. 835 M. 1855





Gêmeos – Se concentre nos próximos passos. Trabalho favorecido,

oportunidade de sociedade comercial ou parceria. Paixão por Sagitário ou





Peixes. Ouça a voz do seu coração. C. 772 M. 6164





Câncer – O dia é de alerta, a Lua o desfavorecerá até às 18h55, fique na

rotina. Desfavorável para compras, visitas, encontro de amigos ou familiares.

Deixe as compras natalinas para amanhã. C. 218 M. 8941

Leão – Se programe logo cedo, seu alerta começa às 18h55, a Lua o

desfavorecerá a partir deste horário. Não se ligue em pessoas negativas. No

amor ouça a voz do coração e seja mais sensível. C. 053 M. 3527





Virgem – A forte presença do sol na sua positiva quinta casa traz liberdade de

ação nos negócios, trabalho e acertos domésticos. Chance de ganhar mais,

incluindo jogos. Ótimo astral no amor. Não tenha medo de ousar. C. 966 M. 4292

Libra – O clima em família esta agradável, por isso expresse o que sente com

seu amor. Positivo para ir às últimas compras de Natal. Aproveite e faça

mudanças na decoração da sua casa. C. 347 M. 5082





Escorpião – Você passa por um período de mudanças nos seus negócios,

busque apoio para que o sucesso seja mais rápido. Avalie com cautela os

novos gastos, principalmente com a família. Evite a ansiedade. C. 760 M. 1459





Sagitário – A partir de hoje o Sol passa a influenciar sua positiva segunda

casa, onde já estão Mercúrio e Vênus. Período certo para ganhar dinheiro,

acertar as contas e iniciar negócios. Atração afetiva em alta. C. 823 M. 7715





Capricórnio – Finalmente o Sol esta no seu signo e por 30 dias trará saúde,

amor, progresso e apoio da família. Aproveite para ampliar os seus contatos.

Sua vida ganha um novo impulso. Conte com amigos. C. 419 M. 6632





Aquário – As influências astrais serão contraditórias. Tem início o inferno

astral. Cautela para não se ver em apuros. Obstáculos nos negócios e

dificuldades financeiras. Evite críticas no amor e com a família. C. 104 M. 9378





Peixes – Você esta confiante nos seus projetos de trabalho e sabe que o

sucesso esta ao seu lado. Fase positiva para compras natalinas e colaborar

com as finanças da família. Renovação no seu caso de amor. C. 691 M. 0907