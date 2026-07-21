Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (21)
Quem nasceu nesta data é meticuloso, alegre e eficaz
QUEM NASCEU HOJE
É uma pessoa determinada que não deixará nada incompleto no setor profissional. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.
ALERTA DO DIA
Os librianos ficam no alerta até às 10h36, e a indicação é para manter a rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Escorpião no trabalho e vida pessoal nos próximos dois dias e meio.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Dia propício para acertar os problemas domésticos, pode sair para compras e organizar mudanças no lar. Deixe fluir seus sonhos, mas sem atitudes egoístas. O amor vem com equilíbrio. Controle a ansiedade.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
A fase atual é tranquila em relação a vida profissional, espere e conte com o melhor no trabalho e no lar. Ótimo para novos negócios e algumas mudanças financeiras. Apoio da família. Amor suave.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Período positivo para resolver problemas profissionais e negócios que o perturbavam. Em alta compras, viagens e início de parcerias. Colaboração perfeita da família. Tente na loteria. Amor com carinhos.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
As indicações astrais mostram que você esta bem e, vai melhorar. Amanhã o Sol passa a influenciar sua segunda casa astral, que trará trabalho e dinheiro. Positivo para compras pessoais. Amor com sedução.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Bem amigo leonino, comece a sorrir, amanhã o Sol passa a transitar no seu signo exatamente às 19h14. O ideal é programar seus negócios, organizar o trabalho e vida familiar. Amor em paz.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Nesta fase deve se preparar e resolver rápido os problemas e assuntos de negócios e trabalho. Amanhã o Sol o desfavorecerá a partir das 19h14, é seu inferno astral, que exigirá atenção por 30 dias.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Dia que deve usar sua diplomacia para resolver os problemas do trabalho. Você fica no alerta até às 10h36. Enfrente sem receio assuntos do lar. O amor ainda esta complicado.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Você amanhece de bom humor, mas com o passar das horas ficará ansioso e tenso. É o seu alerta que tem início às 10h36. Selecione as pessoas com quem irá negociar e não discuta com ninguém.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
O seu dia será tranquilo, terá ideias claras sobre o que pretende e busca no trabalho e negócios. A fase é produtiva e vai melhorar com a entrada do Sol na sua nona casa astral. Alegrias no amor, muita paz.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Nesta fase aprenderá muito com o próprio trabalho. Sua vontade de vencer esta em alta e o sucesso é todo seu. Não de margens a pensamentos negativos. Bom período no lar e no amor. Saúde ótima.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Você esta mais determinado em crescer financeiramente. Haverá habilidade suficiente para usufruir do sucesso na vida profissional. Pode viajar. A família traz segurança e você se acertará com seu amor.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Dia que deve buscar apoio para o trabalho. Chances de crescimento financeiro e apoio para iniciar novos projetos domésticos. Esta mais ágil e tem habilidade para se livrar dos problemas. Amor com paixão.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.