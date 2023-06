Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (20)

Quem nasceu hoje

É muito hábil na hora de conquistar apoio das pessoas. A simpatia e facilidade de comunicação são suas maiores virtudes. Os trabalhos ligados ao público exercem grande influência neste nativo. É competente, trabalhador e instigante.

Alerta

Os cancerianos ficam no alerta até às 19h05, e os astros recomendam adiar todas as mudanças e acertos profissionais para uma fase mais positiva. Após esse horário os cuidados serão dos leoninos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Fase que dará e receberá ajuda nos negócios e trabalho. Facilidade para novos contatos e início de parcerias. A família participa da solução de assuntos financeiros. Boa saúde. Vênus, equilibra o amor.

Touro – Comece a se preparar, logo terá ótimas mudanças nos negócios e um grande crescimento profissional. Amor e dinheiro prometem muitas novidades e segurança. Pode contar com Aquário e Câncer.

Gêmeos – Período que terá mais facilidade para encontrar novos caminhos para negociar e iniciar um projeto familiar. Clima de amor e carinhos com a pessoa amada. Você está vivendo melhor. Boa saúde.

Câncer – Hoje o dia ainda é no alerta, se organize para que nada saia do programado no trabalho. No amor, procure ser menos possessivo. Controle os gastos para não entrar no vermelho.

Leão – Você ainda tem algumas horas para resolver problemas profissionais e domésticos. Amanhã o Sol o desfavorecerá. Organize já o setor financeiro e evite novos gastos. A noite entrará no seu alerta.

Virgem – Nesta fase terá que lutar contra as exigências no lar e no amor. Vênus, não traz boas energias para a vida afetiva e financeira. Trabalhe com muita determinação e não seja pessimista. Cuide da saúde.

Libra – Período para resolver os contratempos da vida familiar e esperar colaboração. As finanças estão equilibradas e há chances de novos negócios e trabalho. Boas perspectivas de viagens. Amor com proteção.

Escorpião – Tem início um período de mudanças no trabalho e finanças que entram em fase de progresso. Mas, continue evitando os invejosos. Sua capacidade de negociar está em alta. Amor com sedução.

Sagitário – Fase de mudanças na vida familiar. Fique atento e evite que haja discussões no trabalho ou negócios. Colabore com a pessoa amada, que está muito exigente. Resolve os problemas financeiros.

Capricórnio – O seu progresso está prestes a acontecer, pode mudar o rumo do trabalho, negócios e conquistar a tranquilidade financeira. Os problemas da família serão solucionados. Mudanças no amor.

Aquário – Conquistará a tranquilidade na vida profissional. Aceite a participação de sócios ou superiores. Energias renovadas, continue cuidando da saúde. Carinhos da família. Amor ideal.

Peixes – Começa uma fase de sucesso e felicidade. Bom dia para mudanças nos negócios, organizar seu trabalho e esperar pelo equilíbrio. Grande determinação na vida familiar. Amor audacioso.

