Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (20)

Quem nasceu hoje

Tem uma grande preocupação com os mais necessitados. Estará sempre envolvido com o que acontece em sua sociedade. É uma pessoa fiel e busca a perfeição no que faz, seja na vida profissional ou pessoal. Observador, apto e competente.

Alerta

Os nativos de Escorpião passam o dia no alerta. Procure a rotina e deixe as mudanças para quando estiver melhor posicionado no trabalho. Controle o que fala para não magoar seu par afetivo. Não desconte seus problemas na família.

Áries – O seu espírito esta inquieto fazendo que sinta vontade de realizar mudanças, iniciar projetos e desfazer o que incomoda. Sucesso no trabalho. Viva melhor com a família e seu amor.

Touro – Neste dia terá oportunidade de controlar os negócios e trabalho. Sua determinação deve trazer os resultados financeiros que busca. Aproveite para cuidar um pouco da saúde. Setor afetivo em ordem.

Gêmeos – Fase que saberá atrair apoio profissional e social, poderá receber convite para negócios. Deixe o otimismo comandar seus contatos. A família pode interferir na vida a dois. Tente na loteria.

Câncer – O momento é positivo para trocar ideias com amigos e firmar associação. Você recebe grande apoio na profissão. O amor pede mais firmeza, enxergue além das aparências.

Leão – Bom dia para negociar, comprar, viajar e se comunicar. A ligação com parentes esta fortalecida. A pessoa amada colabora e a paixão aumenta. Clima de mudança na vida profissional. Tente na loteria.

Virgem – O astral esta favorável nas finanças, no trabalho, aproveite. Amanhã o Sol passa a influenciar sua positiva quinta casa. Tudo que deseja terá em suas mãos, amor, saúde, dinheiro, festas, só felicidade.

Libra – Os astros indicam que você deve dar apoio a família, principalmente nativos de Escorpião e Touro. O diálogo com seu amor será necessário. Pode organizar mudanças no seu lar. Encontros de negócios.

Escorpião – Você continua passando pelo alerta e deva administrar melhor as exigências com a pessoa amada. Seja mais suave ao falar, o ideal é a rotina. Seja maleável em suas opiniões. Não viaje. Cuide da saúde.

Sagitário – Você terá chances de melhorar os ganhos, iniciar projetos e organizar os negócios domésticos. As finanças não preocupam. Apenas melhore a comunicação com seu amor e colegas de trabalho.

Capricórnio – Finalmente, amanhã o Sol passa a transitar no seu signo, portanto espere um pouco mais para resolver problemas de trabalho ou da família. Amizades e contatos protegidos. Amor com carinhos.

Aquário – Você tem algumas horas para organizar seu Natal e Ano Novo. Não esqueça que amanhã o Sol passa a influenciar sua negativa 12ª casa astral. Os negócios vão bem. Será importante ser positivo.

Peixes – Fase que sua amabilidade vai atrair simpatias. Hora de investir em mudanças ou novos projetos, incluindo os domésticos. Melhora a comunicação com seu amor. Sinais de proteção no trabalho.

