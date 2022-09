Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (20)

Da Redação

Os nativos de Câncer ficam no alerta até às 17h39, e a cautela deve ser sua durante este período negativo

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte instinto de preservação. Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

Os nativos de Câncer ficam no alerta até às 17h39, e a cautela deve ser sua durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos leoninos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Fase movimentada, coloque mais energia nos seus projetos, mesmo que seja funcionário. Seu progresso profissional terá um pique extra e há novidades nas finanças. Conte com Virgem e Leão.

Touro – A fase é movimentada nos assuntos de dinheiro, administre com cautela, afastando as interferências. Surpresas da família. Saúde em ordem. Não seja exigente com seu amor.

Gêmeos – O período continua positivo. Pode mudar as estratégias no trabalho e ganhar mais. Favorável para negociar com imóveis. Amor com cumplicidade, paixão total.

Câncer – O dia é de alerta até às 17h39. Tenha cautela com gastos, trabalho e mudanças nos negócios. Poderá enfrentar altos e baixos na família. Não se desentenda com Escorpião e Libra.

Leão – Você acorda de bom humor e passa o dia sem maiores dificuldades. Receberá ajuda profissional e deve dar atenção aos que estão envolvidos nos seus negócios. Clima no amor bem equilibrado.

Virgem – Seus horizontes vão se abrir nas questões profissionais e familiares. Sol e Vênus no seu signo indicam progresso, bons negócios e muito equilíbrio com a família. Melhora a saúde, energias em alta.

Libra – Os astros indicam que a fase ruim esta terminando, nada de baixo astral. Siga sua intuição e conte com saúde, progresso e amor. Dia 30 Vênus o favorecerá. É só esperar, mas vá devagar.

Escorpião – Você tem apenas três dias para se organizar, dia 23 o Sol começa a trazer problemas. Mude suas estratégias profissionais e domésticas. Fique atento para viver bem. Amor com estímulos.

Sagitário – Nesta fase nada e ninguém irá perturbar seus esforços na vida profissional. Novos objetivos de negócios e trabalho terão sucesso. Aceite apoio de Gêmeos. Cuide mais da aparência.

Capricórnio – Dia que precisará do apoio da família, este é o momento para acertar a vida financeira. Ótimo para compras e negócios com Leão e Touro. Sintonia perfeita no amor. Conte com o melhor.

Aquário – Você estará exigente com a família e precisará se organizar para não ter problemas. Peça apoio às mudanças que quer fazer no lar. Bom astral nas finanças e trabalho. Vida amorosa e sexual em alta.

Peixes – Neste período você sente que tem a colaboração da família e isso traz mais determinação no trabalho e finanças. Atrairá a simpatia de todos e com isso fará bons negócios. Mude seu visual, cuide da saúde.

