Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (2)

Quem nasceu hoje

Conseguirá todos os objetivos na vida, para tanto basta usar sua capacidade. É uma pessoa de forte personalidade. As viagens e estudos terão uma importância muito grande em sua vida. Inteligente, vigoroso e de bom coração

Alerta

Os virginianos ficam no alerta até às 21h48, e a rotina é indicada durante esta fase negativa no trabalho e vida pessoal. A partir desse horário quem precisará agir com prudência serão os librianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Um belo começo de ano astral propício para pensar numa renovação profissional e acertar as finanças. Conseguirá fugir de negócios arriscados. Muita sorte com seu amor. Não abuse na alimentação.

Touro – Você terá um bom dia para resolver problemas da família e contar com a estabilidade financeira. Amanhã terá chances de viagens e compras. Ideias avançadas no trabalho. Vitalidade física. Amor calmo.

Gêmeos – Os sócios e colegas de trabalho estarão em harmonia e com isso terá chances de ganhos. Lembre-se que a família precisa de você. Boa convivência com seu amor e para os desimpedidos.

Câncer – A fase é das melhores do ano astral para pensar numa renovação dos negócios e do trabalho. O sol na sua sétima casa é indício de ofertas profissionais que vão aumentar os ganhos. Amor sensual.

Leão – As mudanças no trabalho estão prontas para acontecer. Pode contar com novas chances de aumentar os ganhos. A pessoa amada esta muito motivada. Boa entrada de dinheiro.

Virgem – Você ainda acorda no alerta e a Lua só o favorecerá a partir das 21h48, podem surgir problemas com a família. Faça a programação do trabalho para amanhã, hoje fique na rotina. Não viaje.

Libra – O dia será tranquilo, conseguirá resolver a maior parte dos problemas domésticos e profissionais, que tomam o rumo do sucesso. Aproveite bem esta fase, entrará no alerta às 21h48.

Escorpião – O início deste ano é positivo para questões profissionais e as financeiras. Novas amizades, negócios, chances de viagens, compra e investir em imóveis. Boas decisões no amor.

Sagitário – Fase que esta mais simpático e feliz com o andamento dos negócios e trabalho. Pode curtir o começo do ano com viagens e encontro de parentes. Marte e Vênus trazem amor e solução de problemas.

Capricórnio – Período que deve ir devagar, Marte passa para o seu signo agora dia 5, trazendo vontade de abrir novos caminhos, mudar o rumo do trabalho e negócios. Vá calma, e poderá contar com o melhor.

Aquário – Você passa por um período complicado e não vai ser fácil se relacionar em casa. Evite o mau-humor e não crie problemas no trabalho. No amor a fase é de impaciência. Tente vencer os desafios.

Peixes – Dia que terá energia de sobra para passar a todos. Conseguirá resolver assuntos do trabalho e terá o apoio que necessita. Deve aproveitar para visitar seus amigos e sair da rotina. Não abuse das bebidas.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.



