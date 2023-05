Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (2)

Da Redação

Os virginianos passam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhar com o público em geral. A mente rápida dará a você as qualidades de uma pessoa inteligente e com grande poder de análise. É muito atraente, o que fará se destacar no mundo social. Corajoso, intenso e vigoroso.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta, e o mais indicado nesta fase é ter cuidados especiais no trabalho e vida pessoal. Fique dentro do orçamento, evite gastos em supérfluos. Contenha seu ímpeto e não discuta com seu par afetivo e família.

Áries – O clima no trabalho é de prazer e realização pessoal. Terá apoio e surpresas de sócios, parceiros ou superiores. O momento é de sorte e progresso financeiro. Otimismo no seu caso de amor.

Touro – A sua vida profissional caminha a passos largos para o sucesso. Aproveite para pensar em inovações e aceitar apoio de Aquário e Peixes. Seu charme esta acentuado e vibra no amor. Tente na loteria.

Gêmeos – Você ainda tem que esperar para realizar mudanças ou mesmo ter apoio nos negócios ou trabalho. Mercúrio, seu planeta só estará no seu signo dia 12 de junho. A família precisa de sua atenção.

Câncer – A fase é neutra, espere que dia 8, Vênus passa a transitar no seu signo. A partir daí encontrará soluções para os mais variados problemas. Evite conflitos no seu lar. Dê atenção ao seu amor.

Leão – Você com certeza terá um bom dia nos negócios e trabalho, mas evite qualquer tipo de alteração. Marte, só entra no seu signo dia 21, até lá apenas planeje e não execute mudanças. Amor com forte atração.

Virgem – A Lua no seu signo exalta suas qualidades no lar e trabalho. Haverá surpresa na vida profissional, mas cuidado com os invejosos. O amor está firme e terá chances para os que querem assumir compromisso.

Libra – O dia é de alerta, e o ideal é evitar críticas com os familiares. Não entre nessa de mau humor. adie decisões importantes no seu trabalho e negócios. Desfavorável para compras e viagens.

Escorpião – Fase que pode expressar suas ideias no trabalho e aumentar os contatos de negócios. Pode contar com o apoio de terceiros nos seus projetos domésticos. Muita harmonia com a pessoa amada.

Sagitário – Dia que terá ótimas oportunidades de crescimento profissional e financeiro. Conte com os amigos, sócios ou superiores. Sua família da força para você empreender. Amor com paixão.

Capricórnio – A fase é totalmente positiva e o clima é de ansiedade para realizar negócios, compras, viagens e acertos na área familiar. Pode contar com apoio de Câncer, Leão e Peixes. Amor vibrante. Tente na loteria.

Aquário – Você estará um tanto tenso e poderá criar problemas no lar. Procure ouvir o que a família tem a dizer ou pedir. O trabalho vai bem, é só ir adiante com novos empreendimentos. Mais ação e muito amor.

Peixes – Período em que poderá aceitar apoio no trabalho. Seus esforços serão reconhecidos e haverá tranquilidade nas finanças. Pode iniciar novos projetos. Amor com carinhos.

