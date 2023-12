Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (19)

Os piscianos ficam no alerta até às 1948

Quem nasceu hoje

Seus pontos de vista serão sempre muito profundos e analíticos. O amor acontecerá de forma natural. A família estará sempre ao seu lado. As viagens exercerão grande fascínio nesse nativo. A saúde será boa, mas deve controlar seu estado nervoso.

Alerta

Os piscianos ficam no alerta até às 1948, os astros aconselham a rotina enquanto estiver neta fase negativa no trabalho e vida pessoal. Após esse horário os cuidados serão dos arianos nos próximos dois dias e meio. Evite entrar em confrontos.

Áries – A influência de Marte na sua positiva nona casa indica viagens, compras, visitas e bons negócios. Melhora o relacionamento familiar. Menos exigência no amor. Entrará no alerta às 19h48.

Touro – Os astros indicam facilidade de se comunicar com a família e pessoas do seu trabalho com tranquilidade. Fase de sucesso e com o passar dos dias terá boa entrada de dinheiro. Vênus traz amor.

Gêmeos – Pode acertar problemas da área profissional. Apoio de Virgem e Áries. Positivo para compras e decisões de negócios para o próximo ano. Muita tranquilidade com a família. Amor com decisões.

Câncer – Dia que estará pronto para organizar mudanças no lar, pode incluir as festas de fim de ano e sair para compra de presentes. O trabalho continua bem posicionado é só agir com responsabilidade.

Leão – Período favorável para todo tipo de atividade social. Aproveite para retomar contato com parentes distantes e travar novos conhecimentos. Pode abrir espaço para viagens de negócios. Amor com novidades.

Virgem – Os astros favorecem o setor financeiro e, com isso terá maior harmonia com a família. Trabalho um pouco exigente, mas conseguirá reverter e entender os problemas. Dê mais carinhos ao seu amor.

Libra – Poderá enfrentar um estresse com seu amor, trate de evitar preocupações e as críticas. Cuide da saúde, tome mais água, controle o sal, inicie um regime. Não viaje. Problemas com Capricórnio.

Escorpião – Você irá se beneficiar com Sol e Marte na sua segunda casa. Solução financeira dos negócios. Oportunidades de estar mais envolvido com a família. Novas emoções no amor, Vênus ajuda.

Sagitário – Fase que deve ficar menos ansioso, nada de agitação e exagerar com discussões no trabalho. Dê atenção aos problemas e os resolva. O amor vem com muitas cobranças. Evite compras à prazo.

Capricórnio – O período pede mais esforços para resolver os problemas da família, fique atento nem tudo dependerá só de você. Finanças bem situadas. Seja mais unido com seu amor.

Aquário – Fase que seu bom desempenho no trabalho e negócios trazem recompensas e tranquilidade. Conseguirá superar problemas familiares e se sentirá melhor. Vênus, traz emoções no amor.

Peixes – Você acorda no alerta, a Lua estará no seu signo às 19h48. Deixe os gastos de presentes ou viagens para amanhã. A recomendação é que você seja mais prestativo com a família e seu amor.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

