Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (19)

Os escorpianos passam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

Terá muita facilidade para trabalhar com o público, já que a análise é uma de suas maiores virtudes. Sabe se adaptar a qualquer lugar. É um ótimo administrador, o que fará se destacar no mundo profissional. Inteligente, flexível e verdadeiro.

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina no campo de trabalho. Gastos somente de primeira necessidade. Utilize o bom senso para evitar discussões com a pessoa amada e família. Saúde neutra.

Áries – Fase positiva para iniciar novos projetos tanto profissional como familiar. Dê asas à sua imaginação e mão à obra. Apoio nos negócios. Continue cuidando da saúde. Faça este dia bem produtivo.

Touro – Você tem capacidade de unir as pessoas que trabalham ao seu lado e, com isso vem o sucesso. Fase que você deve ganhar mais dinheiro. Amor com participação e mudanças no lar. Tente na loteria.

Gêmeos – Você está com energia para resolver os problemas da família. Não economize esforços para iniciar negócios e acertar o trabalho. O Sol dia 23 passa a influenciar sua positiva quinta casa. Amor especial.

Câncer – Bom dia para resolver seus negócios e trabalho. Seja mais rápido nas decisões. A família está do seu lado dando apoio. Conte e espere pelo sucesso. Hora de investir na vida afetiva. Saúde perfeita.

Leão – Fase de boas transações comerciais e apoio aos novos projetos, que começam a acontecer. Surpresas na vida afetiva, mas não esqueça que é você que deve dar atenção ao seu amor.

Virgem – Você tem Sol e Mercúrio até o dia 23 no seu signo trazendo apoio aos novos projetos domésticos e profissionais. Se programe e espere que vem mais sucesso. Amor calmo.

Libra – O Sol, está na sua porta, dia 23 inicia um período positivo. Agradáveis surpresas no lar e solução de muitos problemas. Momento agradável para se unir a família. Amor sério e feliz.

Escorpião – O dia é de alerta e você está a um passo da fase mais negativa do ano. Coloque em ordem suas atividades no lar, trabalho ou estudos. Procure ser otimista. Cuidado com invejosos. Evite novos gastos.

Sagitário – Saldo positivo nos negócios que fluem para o sucesso. Adesões dos colegas de trabalho e de parentes nos seus projetos. Surpresas inesperadas ligadas à sua família. Amor participativo.

Capricórnio – Fase positiva para organizar seu trabalho, viagens e decisões financeiras. Atividades em casa vão render ganhos extras. Dê apoio a seu amor, que anda com ciúmes. Acertos de assuntos familiares.

Aquário – Você passa por um bom período e continua assim, com novas aberturas de trabalho e apoio aos novos projetos. Ótimas condições para novos compromissos familiares e novidades no amor.

Peixes – O momento pede atenção nos negócios e trabalho. Evite qualquer tipo de mudança no direcionamento financeiro. Afaste-se de pessoas negativas. Amor sem egoísmo.







As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

