Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (19)

Quem nasceu hoje

Por ter um espírito empreendedor, alcançará sucesso em trabalhos por conta própria. A garra é uma de suas muitas virtudes. A capacidade de análise é acima da média. Terá uma vida afetiva e familiar estruturada. É audacioso, inteligente e vigoroso.

Alerta

Os arianos continuam no alerta e os astros indicam paciência rotina durante este período negativo. Adie as negociações para quando estiver melhor posicionado. No amor, tenha paciência e não discuta com seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – Você passa o dia no alerta. Não crie desavenças com a família, resolva seus problemas por partes. Desfavorável para compras, viagens e decisões afetivas. Sensação de abandono. Humor instável.

Touro – Novos horizontes devem se abrir nos negócios e trabalho. Conquistará a esta estabilidade financeira. Agitação social, convites de amigos e parentes. Diálogo fácil no amor.

Gêmeos – Vênus influencia sua segunda casa trazendo bons negócios, equilíbrio na profissão e chances de ganho. Forte atração pela pessoa amada. Esta tudo bem, só não exagere nos gastos.

Câncer – Você tem a partir de hoje a influência de Vênus. Grande disposição para o trabalho, tudo fluirá para o sucesso. Oportunidades de novos ganhos. O amor vem com mais paixão.

Leão – Fase que além do Sol não o favorecer, Vênus também traz uma série de dificuldades. Cuidado para não acordar os inimigos. Mercúrio amanhã deve mostrar o caminho a seguir. Abrace sua intuição e fé.

Virgem – Você tem alguns dias para por em ordem o trabalho e vida familiar. Dia 22 o Sol passará a influenciar sua desfavorável 12ª casa, serão 30 dias de cuidados. Solte sua imaginação e viva bem.

Libra – Dia de novidades no trabalho, apoio para a solução de problemas financeiros. Bem estar no ambiente doméstico. Com a pessoa amada seja menos intransigente. Astral positivo para parcerias comerciais.

Escorpião – Astral de determinação e resistência, saberá como atingir os seus objetivos. Sucesso nos negócios, com mudanças que devem trazer o equilíbrio financeiro. Tente em jogos. Amor com participação.

Sagitário – Dia que precisará de calma para não criar problemas com a família. Evite atrito relacionado a novos gastos, o ideal é ficar na rotina. Nada de rompimentos com Leão e Áries. Amor exigente.

Capricórnio – Pode sair para compras, viagens e até acertar parcerias com Câncer e Escorpião. Conseguirá resolver um problema da família, o que o deixará mais tranquilo. Seu amor demonstra paixão.

Aquário – Facilidade para lidar com o público. Abertura no seu trabalho se for funcionário. Onda de segurança financeira. Pode iniciar tratamento estético. Amor em paz, reverterá os problemas.

Peixes – Dia de novos planos de negócios e trabalho. Proteção para acertar as finanças, boa entrada de dinheiro. Os ideais e afinidades esquentam os contatos. Você passa por uma fase feliz. Novidades no amor.

