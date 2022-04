Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (19)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Está sempre a procura de novos objetivos profissionais e pessoais. A família é parte importante no seu sucesso. A sinceridade é o ponto forte desse nativo, o que fará ter muitos amigos. É alegre, franco e formador de ideias.

continua após publicidade .

Alerta

Os sagitarianos estão no alerta desde o final da noite de ontem e os astros aconselham a rotina no trabalho. Controle os gastos para não entrar no vermelho. No amor, cuidado com palavras rudes. Dê atenção à saúde.

continua após publicidade .

Áries – Nesta fase terá dificuldades para se fazer entender, a posição de Mercúrio pede atenção com novos negócios, não comente seus planos com ninguém. A pessoa amada estará arredia.

Touro – Finalmente, amanhã o Sol passará a influenciar seu signo e o progresso profissional e financeiro vai dar um salto. Se organize e ganhará mais, incluindo com sócios e família. Amor em dose dupla.

Gêmeos – Organize seus próximos passos, amanhã o Sol o desfavorecerá. Coloque energia nos seus projetos. Não espere só por coisas ruins, espere também por muito trabalho. O amor continua favorecido.

continua após publicidade .

Câncer – A fase é movimentada no trabalho. Esqueça os problemas e vá em busca dos seus ideais. Positivo para compras, novos negócios e resolver problemas domésticos. Seu amor procura lhe agradar.

Leão – Você está bem e continuará assim. Os negócios e trabalho fluem para o sucesso. Conseguira resolver problemas ligados à sua família. Siga sua intuição e será feliz na vida a dois. Saúde perfeita.

continua após publicidade .

Virgem – Mude algumas estratégias no trabalho, evite ser exigente com colegas, sócios, superiores ou parceiros. Cautela com prejuízo financeiro. No amor mil tentações vão rolar, seja mais carinhoso.

Libra – O Sol no seu signo oposto colabora para mudar as estratégias nos seus negócios e trabalho. Receberá ajuda para novos ganhos. Confie em Áries e Aquário. A pessoa amada traz muito companheirismo.

Escorpião – Terá um bom dia e colaboração no trabalho e vida familiar. Positivo para negócios com nativos de Câncer e Peixes. Seus esforços no setor financeiro trarão tranquilidade. Amor com paixão.

Sagitário – O dia é de alerta e você deve ficar na rotina. Cuide da sua saúde, evite exageros com doces e bebidas alcoólicas. Não discuta ou faça exigências ao seu amor. Desfavorável para compras e viagens.

Capricórnio – Você passa por um bom período e pode sair para negociar, mudar o rumo do trabalho e colaborar com a família. Seu entusiasmo vai contagiar a todos, inclusive seu amor.

Aquário – A influência indica tranquilidade no trabalho e finanças. Marte e Vênus estão na sua segunda casa astral. Fase de dinheiro e de bons negócios. Entusiasmo com seu amor.

Peixes – Não terá do que se queixar, Marte e Vênus estão no seu signo, período para mudar tudo o que não interessa. Chances de novos ganhos e colaboração no trabalho. Os ventos sopram a seu favor.