Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (18)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

É uma pessoa com forte instinto de preservação. Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. Destemido, alegre e lógico.

continua após publicidade

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta, e a indicação é de cautela durante este período negativo. Adie para quando estiver melhor posicionado mudanças no trabalho. No amor, a inconstância e ciúmes podem mexer com seu relacionamento.

continua após publicidade

Áries – Momento propício para resolver as questões pendentes da sua família. Boas energias protegem seus planos de compra, venda, reforma ou construção de sua casa. Vênus equilibra o amor e o dinheiro.

Touro – Um bom dia para compras, viagens, novos projetos de negócios e trabalho. A hora é positiva para conquistar a independência financeira e se afirmar emocionalmente.

Gêmeos – Nesta fase conseguirá realizar seus negócios e melhorar os ganhos. A Lua favorece seu relacionamento profissional. Usufrua de grandes mudanças na vida familiar. Amor em clima de paixão.

continua após publicidade

Câncer – Período positivo profissionalmente, terá apoio que necessita para ampliar os negócios e ganhar mais. Novidades em família. Favorável para viagens e compras, incluindo imóveis. Valorize o setor afetivo.

Leão – Sol e Lua estão na sua desfavorável 12ª casa, por isso reflita bem sobre o que vai fazer. Existem chances de resolver problemas do lar e trabalho, mas tome cuidado é o seu alerta. Aja sem medo de fracassar.

continua após publicidade

Virgem – Marte transita no seu signo trazendo mais liberdade de ação nos negócios e trabalho. Não ignore a necessidade de aceitar apoio da família. Amor com ciúmes. Tenha uma alimentação saudável.

Libra – Fase ideal para expandir ou renovar seus contatos profissionais e financeiros. A harmonia com a família será o suporte que precisa para organizar as contas. Conte com o equilíbrio. Amor em fase feliz.

Escorpião – Período que sua criatividade acentuada traz sustentação para os negócios e trabalho. Facilidade para lidar com o público. Boas relações com a família. Positivo para viagens e compras. Amor firme.

Sagitário – O período é neutro, e o ideal é ter calma com a família. Não espere compreensão, pelo contrário será você a peça chave para a paz. Deixe os negócios rolarem naturalmente. Amor expressivo.

Capricórnio – Fase de colaboração no lar, a família e seu amor transmitem carinhos e muita paz. Para hoje use cores claras, cuide do visual e espere acertos na vida afetiva. Conte com Escorpião e Câncer.

Aquário – Dia que deve analisar melhor suas emoções e cuidar mais da saúde que perde energia. Alimente-se com equilíbrio e evite gorduras, bebidas e cigarro. O trabalho vai bem e a família colabora.

Peixes – Você passa por um excelente período, pode sair para negociar, viajar, encontrar parentes e até assumir compromissos. Solução para os que estão com problemas amorosos. Tente na loteria.

Siga o TNOnline no Google News