Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (18)

Os arianos passam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Áries – Você passa o dia no alerta e deve evitar qualquer tipo de mudança no trabalho, não ultrapasse seus limites. Perigo de atritos com as pessoas que negocia. Não se aborreça com a família.

Touro – Mercúrio no seu signo proporciona facilidade para se comunicar com sócios, colegas ou superiores. Mais uns dias e terá um grande avanço no trabalho e negócios. Por enquanto evite mudanças. Amor ideal.

Gêmeos – O recado para você é bem simples, organize os negócios e finanças, pois dia 20 o Sol o desfavorecerá. Problema no trabalho ou saúde podem afetar seu astral. Vênus, segura o setor afetivo.

Câncer – O momento é positivo para iniciar curso profissionalizante. As relações com familiares será cheia de aborrecimentos. Evite a impetuosidade no seu caso de amor. Marte o faz ser exigente.

Leão – Fase que deve acreditar no seu potencial diante de novas responsabilidades. Boas relações no trabalho. Magnetismo acentuado no seu caso de amor. Sorte para ganhar mais dinheiro.

Virgem – Dia que deve ir devagar com viagens, compras ou início de negócios. Organize as finanças e saiba direcionar sua vida profissional. Motivação positiva com a pessoa amada. Ajuda da família.

Libra – Dia neutro com a família, estará exigente sem necessidade. Procure organizar os negócios e trabalhos ligados a arte, moda, beleza e alimentos. Arrisque na sorte. Cuide da ansiedade. Amor com prazer.

Escorpião – Neste período deve encarar as mudanças nos negócios e se precisar peça apoio. Satisfação com a família. A prosperidade começa acontecer para os que trabalham por conta própria. Amor marcante.

Sagitário – Oportunidades de compras, acertos no trabalho e associações vantajosas com Gêmeos e Aquário. A vida familiar caminha para mudanças, pode ser de casa ou reforma. O amor traz transformações.

Capricórnio – Fase que deve ter menos sonhos e mais ação. Ideias não devem faltar no trabalho. Sua segurança financeira cresce rápido. Curta os bons momentos com seu amor, paixão por Escorpião ou Libra.

Aquário – As finanças estão mais estáveis, você tem chances de melhorar o trabalho. Use a influência das amizades para realizar novos planos. Seu amor esta mais apaixonado. Equilíbrio na vida familiar.

Peixes – O clima é de harmonia, a Lua no seu signo traz oportunidade de conhecer mais pessoas. Associações em novos negócios. Ótimo aspecto com a vida afetiva, pode pensar em compromisso.

