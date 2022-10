Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (18)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os leoninos passam o dia no alerta e a rotina deve comandar seus atos durante essa fase negativa

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. Corajoso, intenso e visionário.

continua após publicidade .

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta e a rotina deve comandar seus atos durante essa fase negativa. Cuidado com mudanças no trabalho. Evite a possessividade na vida a dois. Período desfavorável para viagens. Saúde neutra.

continua após publicidade .

Áries – Bom dia para fazer compras e melhorar sua imagem pessoal. Chances de resolver problemas e acertar seu relacionamento familiar. Sua vida amorosa precisa de um pouco mais de atenção.

Touro – A sua estrela brilha intensamente. Terá ao seu dispor harmonia na vida familiar e nos negócios. Os sócios vão dar uma força para melhor as finanças. Sedução no amor. Tente na loteria.

Gêmeos – Fase que alguns dos seus planos profissionais ganham impulso. Só terá a ganhar se aceitar apoio de Virgem, Aquário e Libra. A energia física esta em alta. Pode tomar decisões no amor.

continua após publicidade .

Câncer – As relações familiares estão protegidas, pode inclusive sair para compras para o lar. Ótimo astral nos seus negócios e trabalho. A Lua traz apoio de sócios e parceiros. Cuide mais do visual.

Leão – Dia que pode encontrar forte oposição nos negócios. Vá com calma e não perca amizades. Não realize novos gastos. A sua energia física pode estar em baixa, alimente-se com equilíbrio, é o seu alerta.

continua após publicidade .

Virgem – Fase que pode contar com o apoio da família em tudo que precisar. Boas novidades com dinheiro. Dê asas a imaginação nos negócios e organize seus gastos. Convívio feliz no amor.

Libra – A sua vida profissional ganha novo impulso. Melhora financeira esta a caminho. Os problemas deixam de existir. Organize novos projetos de negócios, podem ser com a família. Vênus traz amor.

Escorpião – Fase que não deve apressar o ritmo das coisas. A partir do dia 23, o Sol passará a transitar no seu signo, até lá paciência. Seja objetivo e menos crítico evitando situações desagradáveis no lar.

Sagitário – Você tem um bom dia, mas deve se organizar para o período em que o Sol estará na sua desfavorável 12ª casa a partir do dia 23. Tudo que envolva viagens e novos contatos estarão beneficiados.

Capricórnio – Pode unir o útil ao agradável, mas evite impor suas ideias. O trabalho vai bem e a tranquilidade trará equilíbrio financeiro. A pessoa amada estará um tanto ciumenta, cuide-se.

Aquário – O astral o deixa mais articulado e intuitivo. Os negócios e o trabalho estão em fase de sucesso. Conte com boa entrada de dinheiro. Tudo que envolva viagem e novos contatos estão beneficiados.

Peixes – Você esta a um passo da estabilidade financeira através dos negócios e trabalho. Espere mais uns dias para realizar mudanças. Será importante ter uma conversa séria com seu amor.

Siga o TNOnline no Google News