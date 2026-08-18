Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (18)

Quem nasceu nesta data é prestativo, verdadeiro e paciente

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (18)
Autor Os escorpianos continuam recebendo a influência do alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. A determinação é seu ponto forte. Preza a liberdade no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

ALERTA DO DIA

Os escorpianos continuam recebendo a influência do alerta, e os astros aconselham rotina durante este período. Não entre de cabeça em negócios duvidosos e mudanças profissionais. Evite ser intransigente com seu par afetivo e família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia que notará que seus esforços nos negócios e trabalho indicam bons resultados. Novidades a respeito das finanças. Pense em parceria com Câncer ou Libra. Harmonia na vida sentimental. Tente na loteria.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Os assuntos ligados aos negócios da família tendem a crescer em termos de solução. Pode sair para compras para o lar e negócios imobiliários. Finanças em fase alta. Planos exaltados para o amor.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Período movimentado no trabalho, pode levar adiante novas mudanças. Pode contar com crescimento financeiro. Apoio de sócios, superiores ou familiares. Amor com forte atração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

A fase é equilibrada em termos profissionais, o que estimula a sua ambição. Evite o pessimismo e vá em busca do equilíbrio financeiro. Conte com a família. Aproveite para trabalhar. Saúde perfeita.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O Sol no seu signo, indica que é preciso ter mais força interior. Sucesso nos assuntos envolvendo justiça e dinheiro. Sua capacidade profissional esta em alta, aceite apoio nos negócios. Amor com sonhos.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Nesta fase o ideal é não sair da rotina, cuide mais da saúde. Evite entrar em depressão. Use sua força espiritual, e conseguirá vencer os problemas do dia-a-dia. Adie novos gastos. No amor haverá paz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A Lua indica que deve ter mais atenção com a área profissional e aproveite para resolver os problemas financeiros. A sorte esta ao seu lado. Vênus no seu signo, traz mais equilíbrio familiar e afetivo.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você esta passando pelo alerta e sua impulsividade pode provocar problemas na área de trabalho. Evite mal entendidos com a família. Adie compras, viagens, visitas e encontros afetivos. Cuide da saúde.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia positivo, aproveite a maré de sorte e vá em busca de novos caminhos financeiros e profissionais. Coloque seu dinamismo para funcionar. Chances de viagem e reencontro familiar. Amor expressivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Período que deve aproveitar para solucionar alguns dos problemas no relacionamento familiar. O trabalho vai bem e as finanças tendem a se estabilizar. Não descuide da saúde. Amor estável.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você terá um bom dia no trabalho, com chances de ganho. Pode aceitar convite para parcerias. Este é o momento para fazer novas amizades e ser feliz. Abra seu coração para o amor. Dê apoio à família.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Fase que estará um tanto esgotado e deve cuidar mais da alimentação. Evite viagens, compras e exigências no setor de trabalho. Aceite apoio da família e use sua intuição para colaborar com todos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
astrologia HORÓSCOPO PREVISÕES signos terça-feira Zodíaco
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV