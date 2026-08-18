Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (18)

Quem nasceu nesta data é prestativo, verdadeiro e paciente

QUEM NASCEU HOJE

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. A determinação é seu ponto forte. Preza a liberdade no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

ALERTA DO DIA

Os escorpianos continuam recebendo a influência do alerta, e os astros aconselham rotina durante este período. Não entre de cabeça em negócios duvidosos e mudanças profissionais. Evite ser intransigente com seu par afetivo e família.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia que notará que seus esforços nos negócios e trabalho indicam bons resultados. Novidades a respeito das finanças. Pense em parceria com Câncer ou Libra. Harmonia na vida sentimental. Tente na loteria.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Os assuntos ligados aos negócios da família tendem a crescer em termos de solução. Pode sair para compras para o lar e negócios imobiliários. Finanças em fase alta. Planos exaltados para o amor.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Período movimentado no trabalho, pode levar adiante novas mudanças. Pode contar com crescimento financeiro. Apoio de sócios, superiores ou familiares. Amor com forte atração.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

A fase é equilibrada em termos profissionais, o que estimula a sua ambição. Evite o pessimismo e vá em busca do equilíbrio financeiro. Conte com a família. Aproveite para trabalhar. Saúde perfeita.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O Sol no seu signo, indica que é preciso ter mais força interior. Sucesso nos assuntos envolvendo justiça e dinheiro. Sua capacidade profissional esta em alta, aceite apoio nos negócios. Amor com sonhos.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Nesta fase o ideal é não sair da rotina, cuide mais da saúde. Evite entrar em depressão. Use sua força espiritual, e conseguirá vencer os problemas do dia-a-dia. Adie novos gastos. No amor haverá paz.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A Lua indica que deve ter mais atenção com a área profissional e aproveite para resolver os problemas financeiros. A sorte esta ao seu lado. Vênus no seu signo, traz mais equilíbrio familiar e afetivo.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você esta passando pelo alerta e sua impulsividade pode provocar problemas na área de trabalho. Evite mal entendidos com a família. Adie compras, viagens, visitas e encontros afetivos. Cuide da saúde.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia positivo, aproveite a maré de sorte e vá em busca de novos caminhos financeiros e profissionais. Coloque seu dinamismo para funcionar. Chances de viagem e reencontro familiar. Amor expressivo.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Período que deve aproveitar para solucionar alguns dos problemas no relacionamento familiar. O trabalho vai bem e as finanças tendem a se estabilizar. Não descuide da saúde. Amor estável.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você terá um bom dia no trabalho, com chances de ganho. Pode aceitar convite para parcerias. Este é o momento para fazer novas amizades e ser feliz. Abra seu coração para o amor. Dê apoio à família.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Fase que estará um tanto esgotado e deve cuidar mais da alimentação. Evite viagens, compras e exigências no setor de trabalho. Aceite apoio da família e use sua intuição para colaborar com todos.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.