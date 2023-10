Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (17)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa extremante inteligente o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. É o patrono dos injustiçados. Inteligente, competente e rigoroso.

Alerta

Os escorpianos ficam no alerta até às 16h38, e os astros aconselham a não correr riscos durante este período no trabalho. Não exagere nos gastos. Após esse horário os cuidados serão dos sagitarianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Fase que conseguirá saldar suas dívidas. Pode aceitar convite para novos negócios ou parceria. Com seu amor dê o primeiro passo para esclarecer um pequeno problema. Mude um pouco o visual, se cuide.

Touro – Dia para usufruir da tranquilidade nos negócios e trabalho. Seus planos começam a trazer bons resultados financeiros. Explore seu potencial e conseguirá ascensão. Vem paixão com seu amor.

Gêmeos – Período de agitação profissional, chances de melhorar os ganhos e iniciar novos negócios. Destaque para o apoio que recebe de Virgem e Libra. Bom astral na vida a dois. Pratique algum esporte.

Câncer – O trabalho será compensador, pois além do bom relacionamento terá aumento nos ganhos. Pode solicitar favores da família. Boa comunicação com seu amor. Reconciliação com amigos.

Leão – A fase é de renovação nos negócios, trabalho e chances de solucionar antigos problemas. Hora de agitar as finanças. Cursos e pequenas viagens estão em alta. Seja mais compreensivo com a pessoa amada.

Virgem – A passagem do Sol na sua segunda casa, e Vênus no seu signo trarão renovação dos ganhos, melhora no trabalho e oportunidade de ter seu próprio negócio. Apoio da família. Aproxime-se do seu amor.

Libra – Sol e Mercúrio no seu signo trazem apoio que necessita, mas Vênus está na sua desfavorável 12ª casa astral. O setor financeiro está desequilibrado. Com a pessoa amada vem ciúmes e discussões.

Escorpião – Você ainda tem alguns dias para se cuidar, hoje a Lua o desfavorece até às 16h38, será necessário muita rotina. Não perca as esperanças, por isso não saia para novos gastos.

Sagitário – Você amanhece com boas energias, mas com o passar das horas começará a se sentir esgotado. Programe o seu alerta para não ter problemas com seu amor. Aborrecimentos com a família.

Capricórnio – A fase traz um certo dinamismo nas decisões financeiras. Vitórias nos negócios e solução de antigos problemas. A família dá apoio que necessita. Amor bem sucedido.

Aquário – Período que estará mais entusiasmado com o andamento das finanças e trabalho que voltam a crescer. Ótimo para viagens, compras, decisões domésticas e muita liberdade no amor.

Peixes – Estará mais decidido em acertar os negócios e renovar o trabalho. Apesar de cansativo, os resultados não demoram a acontecer. Marte, na sua nona casa astral renova seus sonhos, até os afetivos.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

