Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (17)

Quem nasceu hoje

Conseguirá demonstrar suas idéias com extrema facilidade, pois tem o dom da palavra. Será muito profissional, e atingirá o sucesso na carreira que escolher. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Desembaraçado, arrojado e elegante.

Alerta

Os escorpianos ficam no alerta até às 14h34, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos sagitarianos na vida pessoal e profissional.

Áries – Dia que estará um tanto tenso, evite interferências de amizades na vida pessoal. Seja maleável com família. Não faça mudanças nas finanças. O trabalho e negócios estão bem colocados. Amor exigente.

Touro – A fase traz um trabalho produtivo e chances de resolver pequenos problemas. Sucesso em viagens, compras e novos compromissos financeiros. Apoio de sócios ou superiores. Amor sensual.

Gêmeos – Neste período estará estressado, mas não há motivos para criar encrencas. Dê apoio aos que trabalham ao seu lado. Não se envolva em intrigas domésticas. Vá com calma. Seu amor colabora.

Câncer – Excelente período para movimentar o trabalho, conseguirá melhorar o seu padrão de vida. Energia de sobra para completar com êxito novos negócios. Amor feliz e comprometido. Tente em jogos.

Leão – Receberá apoio da família em suas decisões sobre os negócios e trabalho. Fatos positivos trarão aumento das finanças. Grandes realizações nos projetos familiares. Amor tranquilo.

Virgem – A fase é propícia para levar adiante alguns dos seus antigos projetos domésticos. Terá energia para mudar os negócios, trabalho e conquistar o equilíbrio financeiro. A paixão fala alto no seu coração.

Libra – Dia positivo para resolver problemas do lar, todos estão prontos a colaborar, há chances de compras domésticas. Siga sua intuição nos negócios. Novas ideias para solução dos problemas afetivos.

Escorpião – Você ainda acorda no alerta, a Lua entrará no seu signo a partir das 14h34. Irritação e descontrole podem atrapalhar seus planos. Relaxe e siga a sua intuição. A noite estará tudo bem.

Sagitário – Seu dia começa tranquilo, mas se prepare para passar pelo alerta que começa às 14h34. Organize os negócios, trabalho e vida familiar. Controle novos gastos.

Capricórnio – Período cansativo, mudanças não param de acontecer, mas terá chances de reverter os problemas. Solução inesperada nas finanças. A pessoa amada precisa de mais atenção.

Aquário – Prepare as modificações que pretende realizar no trabalho e no lar. Todos esperam sua colaboração. Propício para dar apoio às pessoas com quem negocia. Amor em paz.

Peixes – Fase que deve evitar a melancolia, procure pessoas dinâmicas para conviver. No trabalho o ideal é não apontar os erros dos outros. Não abuse na alimentação e descanse mais cedo. Amor pedindo paciência.

