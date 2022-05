Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (17)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa preparada para o futuro. Sabe como poucos apreciar as coisas boas da vida. A presença da família e amigos será constante durante sua existência. Criativo, simpático e arrojado.

Alerta

Os nativos de Sagitário continuam no alerta e o bom senso deve prevalecer nesta fase negativa. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Procure conter a pressa e não se irrite com seu par afetivo. Saúde neutra.

Áries – Você esta a um passo do sucesso na profissão e nas finanças. Mas, deve ter cautela com invejosos. Por enquanto evite mudanças nos negócios. Busque apoio da pessoa amada.

Touro – Período que pode organizar novos negócios, pensar em ampliar o trabalho e buscar parcerias. A partir do dia 29, Vênus, trará maiores ganhos e a certeza do sucesso. Aproxime-se mais do seu amor.

Gêmeos – Mercúrio, seu planeta esta retrogrado, isto é, não traz boas energias. Se coloque de maneira positiva e procure agradar a todos para ter equilíbrio financeiro e afetivo.

Câncer – Fase que concretizará a maior parte do trabalho, dos negócios domésticos e terá melhores condições de ganho. Mas, se prepare que no próximo dia 21, o Sol o desfavorecerá. Seja determinado.

Leão – Neste período nada vai tirar o brilho dos negócios e trabalho. Seu desejo de independência esta exaltado. Você evolui como pessoa e tem chances de ter uma vida feliz no lar e amor.

Virgem – Tudo indica que a paz vai reinar no trabalho. Surpresas com os negócios, pode pensar em parceria. Seus planos de mudanças têm tudo para dar certo. Colaboração da família e seu amor.

Libra – Você tem pela frente um bom período e deve ser atencioso com a família. Excesso de exigências podem atrapalhar sua felicidade. Mudanças no lar serão bem aceitas, pode ser reforma ou decoração.

Escorpião – Este é um bom dia e você deve colocar o medo ou insegurança na gaveta. Saia para negociar. Conte com amigos, sócios, nativos de Touro e Peixes. Inovação no trabalho. Conquista na vida afetiva.

Sagitário – O dia de alerta é sempre exigente no lar como no trabalho. Sua saúde esta um pouco mais sensível. Evite qualquer tipo de discussão com seu amor, decepção a dois.

Capricórnio – Você terá um dia feliz. Seu otimismo trará sorte em todos os negócios que realizar. Chances de receber apoio de Touro e Câncer. Sinais de mudanças na rotina familiar. Tente na loteria.

Aquário – O ambiente familiar está calmo e tranquilo, por isso seu diálogo com todos será de harmonia. Suas ideias e mudanças serão bem aceitas. Astral excitante na vida sentimental.

Peixes – Dia que poderá surgir uma oportunidade de acertar ou mudar o trabalho. Chance que estava esperando para aumentar seus lucros. Positivo para os que buscam nova profissão. Amor iluminado.