Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (16)

É uma pessoa de personalidade marcante. Alcançará sucesso nas carreiras ligadas ao grande público. Não é apegado as coisas matérias, pois tem vocação para ajudar os mais necessitados. É correto, solícito e enérgico.

Os nativos de Áries passam o dia no alerta e a indicação é para manter a rotina no trabalho e vida pessoal. Não entre em discussões com seu par afetivo. Finanças neutras, gastos somente de primeira necessidade. Saúde em leve baixa.

Áries – O dia é de alerta, atenção com à saúde, cuide da aparência e se afaste de pessoas pessimistas. Desfavorável para compras e viagens. Dificuldades para se expressar com seu amor.

Touro – Criatividade e simpatia serão suas principais tendências para passar por um bom dia. O trabalho e as finanças estão bem encaminhadas, mas amanhã você entrará no alerta. Equilíbrio afetivo.

Gêmeos – Você ainda passa pelo chamado inferno astral e deve ser menos exigente com a família. O clima pode ficar tenso no trabalho, não faça mudanças e evite compras à prazo. Não discuta com Áries e Libra.

Câncer – A fase astral pede que se organize em relação ao trabalho e negócios. Dia 21 próximo o Sol o desfavorecera. Seja menos exigente com a família e cuide do seu humor. Amor com brilho.

Leão – Dia que estará se cobrando, por isso evite fazer qualquer tipo de exigência com a família. Mês que vem terá mudanças no trabalho. Cuide com novos gastos. Seu amor precisa de atenção.

Virgem – Fase que terá boas chances de realizar alterações nos negócios e trabalho. Alto astral para lidar com o público. Positivo para viagens, compras e pensar em mudanças na profissão. Paixão em destaque.

Libra – Você estará um tanto tenso em relação aos assuntos domésticos. Evite conflitos com a família. Dificuldades para se entender com seu amor, expresse seus sentimentos com carinhos.

Escorpião – A Lua hoje vai renovar seus desejos em relação as mudanças no lar. Está tudo bem, chances até de entrada extra de dinheiro. Trabalho com bom movimento. Tente na loteria. Saúde e amor em alto astral.

Sagitário – Período neutro em relação a vida familiar, terá que colaborar com todos, incluindo nativos de Áries e Gêmeos. O ideal é um pouco mais de rotina. Melhore a relação com seu amor. Cuide da alimentação.

Capricórnio – Excelente astral para renovar o trabalho, haverá chances de ganhos para os que tem seu próprio negócio. A vida sentimental traz novidades para o seu coração. Tente em jogos.

Aquário – Um bom dia para resolver os problemas da família e dar apoio a Leão e Áries. Trabalho favorecido. Finanças bem colocadas, chances de novos negócios. Aproveite a fase com seu amor, vem mais paixão.

Peixes – Você tem um bom dia, a Lua renova suas esperanças nas finanças e trabalho. Novos amigos, abertura para negociar e até pensar em uma sociedade. O romantismo está em seu coração.

