Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (16)

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o trato com as pessoas. As profissões como Relações Públicas e ligadas ao grande público são as mais favorecidas. As amizades e companheirismo são muito importantes para este nativo. É intenso, sedutor e amoroso.

Os nativos de Áries ainda passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina. Não ultrapasse etapas no trabalho. Procure ouvir o que as pessoas têm a dizer. No amor, cuidado para sufocar seu par afetivo com ciúmes e brigas. Saúde em baixa.

Áries – Você passa pelo alerta e precisará ser compreensivo com seu amor, a paciência ajudará a entender os problemas. Não exija demais do seu corpo, relaxe e deixe as decisões para amanhã. C. 269 M. 4538

Touro – Colabore com a família, o clima esta tranquilo e você pode sair para compras domésticas. Seu magnetismo atrai a pessoa amada, grandes momentos com seu amor. Sucesso em questões jurídicas. C. 805 M. 9710

Gêmeos – Fase que alcança prestígio na profissão. Acredite na sua intuição e vá em busca de novos negócios. Favorável para o comércio. A vida amorosa precisa de estímulos. Saúde perfeita. C. 154 M. 3283

Câncer – Você esta mais simpático e irradia sua beleza. Sua persistência na profissão será recompensada em termos financeiros. Ótimo para viagens e encontro de familiares. Bons momentos no amor. C. 903 M. 7972

Leão – Você ainda tem alguns dias do Sol no seu signo, não se preocupe porque esta tudo bem. O trabalho vai deslanchar e há notícias positivas sobre dinheiro. Bons negócios com a família. C. 722 M. 8077

Virgem – Mercúrio já esta no seu signo, as influências nos negócios e trabalho estão bem. Não passe dos limites em novos gastos. Amor complicado, Vênus só entrará no seu signo dia 6 de setembro. C. 649 M. 0167

Libra – Suas relações familiares atravessam um período movimentado. Tolerância com Virgem e Áries. O trabalho esta bem colocado. Amor carinhoso, Vênus traz compreensão. C. 530 M. 4859

Escorpião – Dia que terá mais disposição no trabalho, chances de negociar com Touro, Câncer e Peixes. Os ganhos começam a aumentar. Pode esperar apoio da família. Saúde forte. C. 788 M. 2609

Sagitário – O seu poder de liderança esta elevado, conseguirá organizar o trabalho. Positivo para resolver problemas financeiros no lar. Dê apoio para seu amor e terá melhores condições de convivência. C. 427 M. 6443

Capricórnio – Fase que esta mais ligado a família. Organize as finanças e trabalho. Sua preocupação com a profissão pode afastar dos cuidados com seu corpo. Amor com paixão e até ciúmes. C. 019 M. 1321

Aquário – Cresce sua disposição de agir e conquistar grandes resultados. Suas ideias surpreenderão a todos. Sol e Vênus na sétima casa propicia ganhos, mudanças positivas no trabalho e amor. C. 390 M. 1141

Peixes – A Lua fica no seu signo até a noite e este será um bom dia no trabalho e setor financeiro. Procure se descontrair e conte com todos que estão ao seu lado. Jogue as energias positivas no seu lar. C. 979 M. 5695

