Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (15)

Os nativos de Leão passam o dia no alerta

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

É uma pessoa independente, e procura sempre abrir seus próprios caminhos. Está em constante aprendizado. Sua personalidade magnética o fará se destacar no mundo profissional e pessoal. Ativo, inteligente e com bom coração.

Alerta

continua após publicidade

Os nativos de Leão passam o dia no alerta, e os astros indicam rotina no trabalho. Cuidado com gastos fora do orçamento Fase desfavorável para viagens. Procure cuidar mais da sua saúde. No amor, evite brigas desnecessárias.

Áries – A influência astral traz força para conquistar todos os objetivos no trabalho, amor e no lar. Vênus, estimula a entrada de dinheiro e a vida afetiva. Mudanças importantes na profissão. Saúde com energia.

Touro – A fase é importante no trabalho e negócios. Sorte em tarefas que exijam agilidade no comércio, viagens e novos compromissos profissionais. Em alta compra, venda ou reforma do lar. Amor firme.

continua após publicidade

Gêmeos – Período que terá forte movimentação na profissão, irá resolver os problemas. Entrada de dinheiro e chances de compras, viagens e maior compreensão no lar. Espaço aberto para o amor.

Câncer – Dia que sua ambição vai movimentar as ações no trabalho ou negócios. Tranquilidade nas finanças, pode esperar ajuda de sócios, superiores ou parceiros. Cumplicidade no amor.

Leão – Você ainda está no alerta, a Lua traz problemas e algumas exigências em relação à família. Evite qualquer tipo de mudança nos negócios ou trabalho. Contenha os gastos. Não discuta com seu amor.

continua após publicidade

Virgem – Dia que terá apoio da família em decisões financeiras, só não passe dos limites com novos negócios ou viagens. Com sua natural organização pode evitar aborrecimentos. Cuidado com a saúde.

Libra – Fase que deve mostrar seu potencial no trabalho, mas sem esperar por elogios. Mercúrio e Marte não dão espaço para crescer, vá devagar. Analise bem quem são seus reais amigos. Amor com carinhos.

continua após publicidade

Escorpião – Você sente que conseguirá resolver problemas profissionais e financeiros, valorize os contatos atuais. O equilíbrio com a família trará maiores chances de ganho e bons negócios. Amor vibrante.

Sagitário – Período promissor para quem está planejando ampliar os negócios ou mudar o rumo do trabalho. Disposição para participar de novas atividades profissionais e novos horizontes financeiros. Amor ideal.

Capricórnio – Suas relações familiares atravessam um momento de paz e solução de problemas que atrapalhavam as finanças. Você está livre dos conflitos no trabalho. Amor envolvente, mas com ciúmes.

Aquário – Sua ousadia e garra farão bem, principalmente nos problemas da família. Maior dinamismo com o setor financeiro, com certeza acertará os negócios. Conte com Câncer e Touro. Amor irresistível.

Peixes – A sua confiança no trabalho está em alta e você receberá apoio. Mais tranquilo pode pensar em ampliar seus projetos. Transformações vão beneficiar todos setores da vida. Surpresas no amor.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News