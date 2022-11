Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (15)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Nada escapa aos seus olhos devido a sua forte competência. A informação é muito importante para esse nativo. Cumpridor dos seus compromissos; cobrará das pessoas à sua volta o mesmo. Interessado, minucioso e inteligente.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta, e a indicação é para ter cuidados redobrados neste período negativo. Precaução com negócios que exijam mudanças inesperadas. Não deixe a insegurança interferir na vida a dois.

Áries – O trabalho e os negócios devem concentrar suas energias e atenção. Precisará de paciência para enfrentar pessoas negativas. Não tome decisões precipitadas. Espere que logo tudo se ajeitará. Amor intenso.

Touro – Dia perfeito para sair da rotina, fazer mudanças na sua casa e até viajar. O sucesso o acompanha. Os amigos, colegas de trabalho e sócios irão tirar o chapéu, tal as boas condições de sucesso.

Gêmeos – Fase que sua estrela vai brilhar na vida profissional, trazendo a facilidade para saldar suas contas. Pode fazer investimento em parceria. Inspiração em alta no amor.

Câncer – Você já sentiu que a presença de Mercúrio e Vênus na sua positiva quinta casa astral é sinal de tranquilidade nos negócios, trabalho e amor. O clima está perfeito. Tente em jogos.

Leão – Você ainda passa o dia no alerta e precisará colaborar com sua família. Prepare-se para enfrentar chuvas e tempestades no trabalho. Desfavorável para viagens, compras e visitas.

Virgem – Período tranquilo no seu trabalho e sucesso para negociar por conta própria. Sinal verde é só você aproveitar. Invista alto nos seus planos financeiros. As vitórias esperam por você também no amor.

Libra – Fase que você esta mais apaixonado e deve resolver pequenos problemas no seu relacionamento. Sua energia física esta com a corda toda. O trabalho caminha para o equilíbrio.

Escorpião – Dia que sua sintonia nos negócios deve aumentar os ganhos. Saberá conquistar seu espaço profissional. Coloque os planos domésticos em ação, bom relacionamento com a família. Saúde perfeita.

Sagitário – Nesta fase precisará de mais garra e determinação para vencer os impasses no lar. Não espere atuação da família, ao contrário é você quem devem dar o primeiro passo em busca da paz.

Capricórnio – Período que terá garra para trabalhar e ter seu talento reconhecido. Equilíbrio em suas contas. Boa sintonia com a família e amigos. Você terá até o dia 22 para resolver tudo que incomoda.

Aquário – Terá chances de melhorar seu trabalho e ter crescimento financeiro. Aposte nas mudanças e melhore os ganhos. Apoio da família, amigos e sócios. Inspiração em seu caso de amor.

Peixes – O clima esta positivo no seu lar e acertos na convivência com seu amor. Animação com o andamento do trabalho que vem crescendo. Acelere seus planos de negócios, o dinheiro vem mais fácil.

