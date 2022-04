Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (15)

Quem nasceu hoje

Sabe exatamente como agir em todas as circunstâncias. É uma pessoa com idéias extremamente avançadas, e conseguirá alcançar o sucesso em profissões liberais. Intuitivo e com boa capacidade profissional. Arrojado, líder e sincero.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta e os astros aconselham rotina e calma durante este período negativo. Não negocie, você tem tudo para ter problemas. No amor, evite deixar seu relacionamento estressado com ciúmes infundados.

Áries – O atual período pede cuidados especiais com gastos fora do orçamento. Espere mais uns dias para rever seus projetos. O Sol só passa a transitar no seu signo no próximo dia 20, até lá rotina.

Touro – Você ao contrário de Áries deve ser rápido nas decisões profissionais, familiares e financeiras. A partir do dia 20, o Sol passará a influenciar sua 12ª casa, é o chamado popularmente inferno astral.

Gêmeos – Fase que com o ânimo renovado terá boas indicações para melhorar seus ganhos e trabalho. A família vai contribuir para a paz. Desejos atendidos no amor. Finança equilibrada.

Câncer – Dia que estará mais tolerante com a família e no trabalho. Conseguirá ver bons resultados das últimas investidas. É o sucesso que esta ao seu lado. Maior poder de sedução no amor.

Leão – O seu dia é no alerta, e o ideal será não se precipitar em novos gastos, discussões no trabalho ou mudança nos negócios. Fique na sua e não misture o coração com questões comerciais.

Virgem – Você esta bem consigo mesmo, pois tem tomado atitudes acertadas nos negócios e vida familiar. Apoio de colegas ou superiores. Finanças equilibradas. Tudo bem no lar e no amor.

Libra – A fase pede que se livre da indecisão nos assuntos da família. Você tem tudo para realizar mudanças que farão bem a todos. Seja determinado nos negócios. Surpresas no amor. Conte com Câncer.

Escorpião – O período é positivo e você pode esperar por boa entrada de dinheiro, de trabalho e negócios. Fase para assinatura de contratos e acertos domésticos. Pode tentar em jogos. Amor irresistível.

Sagitário – Fase para acertar os problemas domésticos, a família estará exigente e precisará de bons pensamentos e paciência. Enfrente os problemas financeiros. Trabalho equilibrado. Amor com sedução.

Capricórnio – Dia tranquilo no trabalho, tudo dependerá da sua força para ganhar mais e melhorar a profissão. Sinais de sucesso para iniciar negócio em sociedade. Dê apoio à família. Forte união no amor.

Aquário – A vida profissional está em ascensão, consequentemente as finanças. Esta é uma das melhores fases do ano astral. A influência da família será muito importante. Conquistas no amor.

Peixes – O Sol no seu signo traz ótimas oportunidades na sua vida financeira e profissional. Mas, evite mudanças radicais, pois Vênus e Marte continuam desfavorecendo. Dê carinhos ao seu amor.