Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (15)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

A persistência é uma de suas maiores qualidades. É uma pessoa muito observadora, o que fará se destacar no mundo profissional. A família e amigos exercem grande influência neste nativo. Interessado, empreendedor e acessível.

continua após publicidade .

Alerta

Os leoninos continuam no alerta, e devem manter a rotina durante esse período negativo. Deixe as negociações, compras ou mudanças para uma fase positiva. Cuidado com gastos fora do orçamento. Não force a barra com seu par afetivo.

continua após publicidade .

Áries – Bom astral para assuntos familiares, além de compras e negócios imobiliários. Pode aguardar colaboração nas finanças. O trabalho traz novas oportunidades. Equilíbrio no amor.

Touro – O caminho para atingir o sucesso está tranquilo. Mostre seu talento e aceite colaboração de sócios ou superiores. Não haverá problemas nas finanças. Procure ser mais romântico com seu amor.

Gêmeos – Um período de sucesso profissional, financeiro e até familiar. Ótimo para compras, viagens e início de novos trabalhos. Coloque mais energia nos projetos se quer ganhar mais. Coração apaixonado.

continua após publicidade .

Câncer – A Lua esta no seu signo e você deve aproveitar a maré de sorte no trabalho. Positivo para mudanças nos negócios. Pode ir as compras domésticas. Colabore com Aquário. Sensualidade no amor.

Leão – Dia de alerta, procure viver bem com todos e esqueça as mágoas. Não é hoje que deve cobrar mudanças nos seus negócios ou trabalho. Fique atento aos problemas afetivos. Cuide da saúde.

continua após publicidade .

Virgem – Chances de resolver questões financeiras e organizar melhor seu trabalho. Estará mais tranquilo com a família e passará bons momentos. Vida sentimental se movimentando, vem mais amor.

Libra – Mercúrio, o planeta da comunicação passará a influenciar sua quinta casa. Fase de ótimas mudanças nos negócios e trabalho. A vida afetiva toma rumos da felicidade. Tente na loteria.

Escorpião – Fase que pode expor sua vontade de mudanças no lar. Atingirá o sucesso profissional e financeiro. Mostre do que é capaz nos negócios, dinheiro e viagens. Compreensão no amor.

Sagitário – Os planos no trabalho estão protegidos. Poderá contar com apoio para ter tranquilidade nas finanças. Tudo começa a melhorar, saia para encontros familiares. É hora de viver bem com seu amor.

Capricórnio – Você tem a partir de hoje a presença de Mercúrio na sua segunda casa, o que deve trazer equilíbrio no trabalho e nas finanças. Estará pronto para novas realizações, incluindo sociedades.

Aquário – Tem início uma fase mais positiva na sua vida familiar e profissional. Além do Sol, terá a participação de Mercúrio trazendo mais equilíbrio e sorte nos assuntos financeiros. Aceite colaboração. Amor neutro.

Peixes – A influência do Sol, Mercúrio e Saturno na sua negativa 12ª casa, pede que não crie problemas profissionais e familiar. Canalize sua energia para o trabalho. Evite os ciúmes no amor.