Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (15)

QUEM NASCEU HOJE

Terá coragem necessária para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Os seus esforços em prol dos amigos e parentes jamais serão em vão. Durante a existência realizará muitas viagens. É vigoroso, inteligente e determinado.

ALERTA DO DIA

Os escorpianos passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina no trabalho durante este período. Não comente sobre seus projetos, você corre o risco de ser invejado. No amor, tenha mais cuidado com sua relação. Saúde em baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia de algumas divergências em família trarão dificuldades no relacionamento, até com seu amor. Tenha calma e não crie mais problemas. O trabalho e negócios continuam bem colocado.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase de boas surpresas no trabalho, vem novidades nas finanças. Muitos acertos no lar e apoio de parentes em assuntos da família. Boa intuição para os negócios. Amor com total paixão.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você esta bem em termos profissionais e receberá apoio de sócios ou superiores. Cuidado com o sistema nervoso, saúde sensível. Colabore com alguns parentes. Amor com solução de problemas.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Período que pode levar adiante o trabalho. Apoio de quem esta ao seu lado profissionalmente. Segurança total no setor financeiro, pode negociar e sair para compras do lar. Saúde perfeita. Amor com carinhos.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Conseguirá resolver os problemas da família e organizar as finanças. Pode até sair para compras de uso pessoal. Novas oportunidades no trabalho e, convites para parceria comercial. O amor esta consolidado.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia que Mercúrio, abre as portas para se acertar com pessoas do trabalho ou negócios. Os problemas estão terminando, renovação das suas energias. Conte com Touro e Peixes. Amor com muita paixão.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

O período indica ir devagar nas exigências profissionais e familiares. Mercúrio esta no seu signo e apesar do Sol, não o favorecer, conseguirá resolver os problemas financeiros e do trabalho. Amor com intensidade.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você continua no alerta, a Lua só estará no seu signo amanhã a partir das 13h42. A fase pede cuidados no trabalho. Evite viagens, compras e visitas. Não discuta com a família. Cuide da saúde.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O dia será perfeito para inovar no trabalho, organizar os negócios e contar com apoio de sócios ou superiores. Sinal verde para as finanças. A família colabora. Acertos com seu amor.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Pode esperar por boas respostas no trabalho. A família volta a ter equilíbrio financeiro. Evite o nervosismo e agitação mental. Releve os problemas e usufrua de um bom dia. Amor com participação.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Nesta fase pode sair para compras, visitas e até viajar. O trabalho esta em fase de sucesso. Conte com a energia da sua família e resolva os problemas, conseguirá acertar tudo. Amor carinhoso.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Dia perfeito para resolver os problemas do trabalho. Você recebe colaboração para melhorar o nível financeiro e ter apoio da família. O amor vem com muita paixão, atração por Virgem ou Gêmeos.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.