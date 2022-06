Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (14)

Da Redação

Os nativos de Sagitário ficam no alerta até às 19h15 e os astros recomendam rotina enquanto durar período

Quem nasceu hoje

Alcançará postos de destaque na vida profissional. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Tem um bom coração e esta sempre ajudando os mais necessitados. Empreendedor, ousado e de bom gosto.

Alerta

Os nativos de Sagitário ficam no alerta até às 19h15 e os astros recomendam rotina enquanto durar período. Evite negociar, acertar mudanças profissionais e empréstimos. Após esse horário os cuidados serão dos capricornianos.

Áries – A Lua sinaliza alegrias em atividades sociais e chances de acertar novos negócios. Clima tranquilo no amor. Confie mais nas suas amizades, apenas evite falar sem pensar. Mudanças em seu lar.

Touro – O astral é positivo para a vida familiar, haverá chances de ter colaboração no setor financeiro. Momento oportuno para organizar novos negócios e até buscar apoio de Escorpião e Aquário.

Gêmeos – A partir de hoje, Mercúrio seu planeta passa a transitar no seu signo e você se expressará melhor com a família e com as pessoas do seu trabalho. Conseguirá reverter um problema afetivo.

Câncer – Você sabe que o Sol o desfavorece e a partir de hoje Mercúrio também. Dificuldades para se fazer entender pela família. Muitas cobranças virão, inclusive no seu trabalho. Amor em paz.

Leão – A fase é de realizações, acredite na sua estrela e analise rápido uma mudança nos negócios. Terá sim apoio para melhorar seu trabalho. Novidades em família, pode sair para compras.

Virgem – Oportunidades de desfazer um mal entendido com pessoas do seu trabalho. Surpresas financeiras darão novos rumos aos negócios. Saúde perfeita. Vênus faz brilhar o amor no seu coração.

Libra – Você vive um período tranquilo. Apoio de sócios ou superiores nos seus negócios. Ótimo para viagens, compras, visitas e dar mais carinhos à família. Amor em destaque.

Escorpião – A influência sinaliza alegrias em atividade familiar. Conseguirá passar compreensão e receber de volta a paz. Sucesso nas finanças. Amor com grandes emoções. Não discuta com Câncer.

Sagitário – O dia ainda é de alerta, deixe os assuntos importantes para amanhã. A Lua estará no seu signo a partir das 19h15. Analise proposta de trabalho ou negócios. Controle o mau humor com a família.

Capricórnio – Você terá um bom dia e poderá contar com a colaboração no trabalho e resolver os problemas domésticos. Mais tranquilo com a vida afetiva, esta mais romântico. Você entrará no alerta às 19h15.

Aquário – Fase de progresso e vitórias pessoais, estude com carinho mudanças no seu lar. Ternura e compreensão com a pessoa amada. Trabalho com novas oportunidades financeiras.

Peixes – Fase para resolver os negócios da família, consolidará sua situação financeira e terá mais alegria. Positivo para compra, venda ou reforma da casa própria. Trabalho, lar, amor e saúde, é só aproveitar.