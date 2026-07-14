Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (14)
Quem nasceu nesta data é inteligente, disposto e verdadeiro
QUEM NASCEU HOJE
A sua personalidade empreendedora fará se destacar profissionalmente. Terá facilidade para o comando, pois nada escapa ao seu olhar meticuloso. A família será importante engrenagem em sua vida. É inteligente, disposto e verdadeiro.
ALERTA DO DIA
A Lua traz o alerta para os nativos de Câncer até às 19h36, e a rotina é indicada enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos leoninos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Seus esforços em resolver os problemas financeiros da família terão êxito. Compras domésticas e acertos de negócios imobiliários. Vênus na sua sexta casa traz oportunidades no trabalho e no lar. Amor agitado.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Você tem Vênus, na sua poderosa casa de colaboração e da saúde. Seu dinamismo encanta as pessoas com que tem contato diário. Saia em busca de novos negócios e trabalho. Amor com carinhos.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Dia que terá resultados positivos nos negócios e trabalho. Pode organizar viagens, compras e decisões no lar. Espere que vem mais novidades nas finanças. Lar com muita paz. Amor com ciúmes.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Seu alerta vai até às 19h36. Adie viagens, compras, mudanças nos negócios e dê mais compreensão no seu trabalho. Não conte com pessoas fora do seu convívio. Não discuta com Sagitário, Aquário e Leão.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Você tem o Sol na sua desfavorável 12ª casa, e às 19h36, entrará no alerta. Serão dois dias e meio de cuidados especiais. Risco de perdas financeiras. Dê atenção aos assuntos familiares. O amor neutro.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Se depender de Vênus, que esta no seu signo, terá um dia de grandes realizações no trabalho e no lar. Seja determinado nos seus projetos e conte com a solução de problemas financeiros. Amor com magnetismo.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
O dia indica a necessidade de não criar problemas com a família e até no setor afetivo. Pode enfrentar certos preconceitos com a pessoa amada, seja cauteloso nas suas exigências. Dificuldades com parentes.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Período que terá todo suporte para resolver problemas profissionais. Os assuntos comerciais e amorosos, tendem a ter solução rápida. Conseguirá se livrar de pessoas negativas. Amor com emoções.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Período que deve ir devagar com mudanças nos negócios ou trabalho. Mercúrio que rege a comunicação esta retrógrado, isto é parado e não o auxilia. As finanças estão protegidas. Amor com sonhos.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Dia para se movimentar, pode sair da rotina com novos negócios. Solução de problemas financeiros e dar apoio a familiares de Sagitário e Touro. Apenas não deixe o mau humor estragar o amor.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Você recebe apoio total nos negócios e tem a família colaborando com o setor financeiro. Facilidade para ter um bom dia no trabalho, que vem com excelentes mudanças. Segurança no amor. Saúde perfeita.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
O Sol na sua favorável quinta casa astral, traz tranquilidade no setor profissional e financeiro. O dia vai transcorrer com apoio de pessoas do trabalho, além da família. Vida amorosa motivada.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.