Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (14)

QUEM NASCEU HOJE

A sua personalidade empreendedora fará se destacar profissionalmente. Terá facilidade para o comando, pois nada escapa ao seu olhar meticuloso. A família será importante engrenagem em sua vida. É inteligente, disposto e verdadeiro.

ALERTA DO DIA

A Lua traz o alerta para os nativos de Câncer até às 19h36, e a rotina é indicada enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos leoninos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Seus esforços em resolver os problemas financeiros da família terão êxito. Compras domésticas e acertos de negócios imobiliários. Vênus na sua sexta casa traz oportunidades no trabalho e no lar. Amor agitado.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você tem Vênus, na sua poderosa casa de colaboração e da saúde. Seu dinamismo encanta as pessoas com que tem contato diário. Saia em busca de novos negócios e trabalho. Amor com carinhos.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Dia que terá resultados positivos nos negócios e trabalho. Pode organizar viagens, compras e decisões no lar. Espere que vem mais novidades nas finanças. Lar com muita paz. Amor com ciúmes.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Seu alerta vai até às 19h36. Adie viagens, compras, mudanças nos negócios e dê mais compreensão no seu trabalho. Não conte com pessoas fora do seu convívio. Não discuta com Sagitário, Aquário e Leão.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você tem o Sol na sua desfavorável 12ª casa, e às 19h36, entrará no alerta. Serão dois dias e meio de cuidados especiais. Risco de perdas financeiras. Dê atenção aos assuntos familiares. O amor neutro.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Se depender de Vênus, que esta no seu signo, terá um dia de grandes realizações no trabalho e no lar. Seja determinado nos seus projetos e conte com a solução de problemas financeiros. Amor com magnetismo.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

O dia indica a necessidade de não criar problemas com a família e até no setor afetivo. Pode enfrentar certos preconceitos com a pessoa amada, seja cauteloso nas suas exigências. Dificuldades com parentes.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Período que terá todo suporte para resolver problemas profissionais. Os assuntos comerciais e amorosos, tendem a ter solução rápida. Conseguirá se livrar de pessoas negativas. Amor com emoções.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Período que deve ir devagar com mudanças nos negócios ou trabalho. Mercúrio que rege a comunicação esta retrógrado, isto é parado e não o auxilia. As finanças estão protegidas. Amor com sonhos.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia para se movimentar, pode sair da rotina com novos negócios. Solução de problemas financeiros e dar apoio a familiares de Sagitário e Touro. Apenas não deixe o mau humor estragar o amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você recebe apoio total nos negócios e tem a família colaborando com o setor financeiro. Facilidade para ter um bom dia no trabalho, que vem com excelentes mudanças. Segurança no amor. Saúde perfeita.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O Sol na sua favorável quinta casa astral, traz tranquilidade no setor profissional e financeiro. O dia vai transcorrer com apoio de pessoas do trabalho, além da família. Vida amorosa motivada.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.