Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (13)

Os arianos ficam no alerta até às 15h32

Quem nasceu hoje

Sabe como poucos apreciar as coisas boas da vida. A presença da família e amigos serão constante durante sua existência. Está sempre ajudando os mais necessitados com trabalhos comunitários. Comedido, simpático e tranquilo.

Alerta

Os arianos ficam no alerta até às 15h32, e o bom senso deve prevalecer enquanto durar esta fase negativa. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Você ainda acorda no alerta, a Lua estará no seu signo a partir das 15h32, até lá rotina e paciência. A tarde terá mudanças nos negócios. Alegria nos contatos com parentes e colegas. Amor possessivo.

Touro – O período da manhã será propício para organizar o trabalho e negócios. A partir das 15h32, entrará no alerta e o ideal será se programar para este período. Ligue suas antenas para não perder dinheiro.

Gêmeos – Astral favorável para lidar com o comércio, com o público e buscar apoio para novos compromissos financeiros. O momento é positivo para investir em parcerias e acertos do coração.

Câncer – Dia que estará cheio de entusiasmo em relação ao trabalho e ganhos. Procure ser mais objetivo nos negócios da família e espere que logo vem novidades. Melhora da sua saúde. Amor firme.

Leão – Você tem ainda alguns dias para organizar a vida profissional. O Sol o desfavorecerá a partir do dia 21. Intensifique os negócios e acerte os problemas da família. Positivo no lar e amor, que vem com tudo.

Virgem – Fase que terá bons motivos para ter um dia feliz no lar e no trabalho. Mais simpático estará de bem com todos e conseguirá resolver assuntos financeiros. Seja mais amoroso com a pessoa amada.

Libra – Vênus, seu planeta melhora o humor e traz colaboração no trabalho e no lar. Ótimo para compras, viagens, acertos domésticos e até se livrar dos problemas financeiros. Saúde perfeita.

Escorpião – Dia que deverá ser sensato em relação a novos gastos. O trabalho e negócios exigirão mais análise para realizar qualquer tipo de mudança. Evite se envolver com pessoas críticas. Amor protegido.

Sagitário – Dia de progresso, você está entusiasmado para lutar pelos seus negócios e trabalho. Não haverá impedimentos para que os ganhos melhorem. No amor precisa ser mais participativo. Tente na loteria.

Capricórnio – Dia que precisará ser prudente e determinado na busca de novos objetivos profissionais. A colaboração da família será a chave para novos negócios e acertos financeiros. Alegria e prazer no amor.

Aquário – A presença de Marte e Vênus na sua sétima casa é indício de aberturas profissionais, com chances de sociedade ou parceria. Estará mais simpático e sedutor com seu amor. Tente na loteria.

Peixes – Graças a força dos astros terá bons motivos para ter um dia equilibrado no lar. Pode sair para compras domésticas e acertos na decoração de sua casa. Prazer no amor. Vem grana extra nos negócios.

