Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (13)

Os leoninos passam o dia no alerta e a indicação é a de rotina no setor de trabalho

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta e a indicação é a de rotina no setor de trabalho. Gastos somente de primeira necessidade. No amor, controle os ciúmes, ou poderá discutir com seu par afetivo. Não descuide da alimentação.

Áries – Fase que esta na maior agitação para resolver os problemas da família. Saia para compras natalinas, viagens, encontros profissionais e início de novos negócios. Amor com emoções.

Touro – O período traz sucesso financeiro. Marte, na sua casa do trabalho abre espaços para ganhar mais e contar com possível promoção. Fique ligado na sua aparência. Lar com mudanças. Amor com entendimento.

Gêmeos – Fase que com certeza acertará as coisas do coração e para os que tiveram problemas, caminhos para uma convivência feliz. Conte com entrada de dinheiro. Saúde firme. Apoio da sua família.

Câncer – Os astros indicam alto astral no seu trabalho. Não há com que se preocupar, é só ganhar dinheiro. Ano que vem terá grandes e positivas transformações nos negócios. Carinhos do seu amor.

Leão – O seu alerta vai até a madrugada, o ideal é a rotina. Reflita sobre suas relações familiares e dê mais apoio. Não discuta sobre dinheiro. Evite o estresse com a pessoa amada, só sairá perdendo.

Virgem – Hoje é dia de agitar a família, comece a organizar os preparativos natalinos e a passagem de ano, caso vá viajar. O trabalho, finanças e os negócios vão bem, é só aproveitar.

Libra – Você acordou disposto para enfrentar as mudanças no lar, que aliás são todas positivas. Coloque suas ideias de negócios em prática. Pense num trabalho extra. Seu amor revela a paixão. Saúde perfeita.

Escorpião – Aproveite sua energia para sair da rotina. Compras, viagens, negócios, encontros de trabalho e alto astral nas finanças. O período será agitado, pode viajar. Amor, lar e dinheiro com sucesso.

Sagitário – Você passa por uma influência positiva nas finanças. O trabalho e negócios estão equilibrados. Bom momento para investir em imóveis ou comércio de alimentos. Se ligue mais no seu amor.

Capricórnio – A fase astral pede atenção com seu organismo, cuide da alimentação e pratique esporte. Pode ser caminhada ou andar de bicicleta. Pode ter problemas com Câncer. Sensualidade no amor.

Aquário – Não espere muito do trabalho, Mercúrio e Vênus não o protegem. Dia neutro para o amor. Aumentam as responsabilidades profissionais de apoio aos que estão ao seu lado.

Peixes – O dia será tranquilo, ótimo para rever os negócios, organizar novos trabalho e usufruir do sucesso financeiro. Energias físicas em alta, pode sair para compras, visitas, enfim fase de progresso.

