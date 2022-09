Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (13)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa determinada que não deixará nada incompleto no setor profissional. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta e a indicação é para evitar ser extremistas no setor de trabalho. Cuidado para não entrar no vermelho com gastos em supérfluos. Seu relacionamento deve ser levado mais a sério.

Áries – Este será um bom dia para encontrar soluções práticas para problemas do trabalho. Não deixe de aceitar apoio de sócios ou superiores. Fuja da rotina e vá em frente. Família e amor em paz.

Touro – O dia será de alerta, poderá enfrentar uma certa incompreensão no lar e com a pessoa amada. Não provoque ninguém ou faça qualquer tipo de exigência. Cautela com relação ao dinheiro. Cuide da saúde.

Gêmeos – Excelentes energias astrais para o seu convívio familiar, boas surpresas até com seu amor. Seu magnetismo esta em alta, saia para visitar parentes e compras domésticas. Trabalho equilibrado.

Câncer – O clima é de colaboração, não precisa se preocupar com os negócios, verá o crescimento financeiro. Um bom dia com a família e com seu amor. Pode receber convite para novos trabalhos.

Leão – Amplie seus contatos de trabalho, negócios e aceite apoio de familiares, principalmente nas finanças. Novas expectativas em relação à profissão. A família traz carinhos. Amor envolvente.

Virgem – Você se sente mais forte e tem vontade de abrir novas frentes de trabalho e até aceitar parcerias. Sol e Mercúrio no seu signo aprofundam bons negócios e entrada de dinheiro. Amor com romantismo.

Libra – Dia que poderá enfrentar atritos com a família e preocupações que envolvam problemas financeiros. A vida amorosa estará instável, evite os ciúmes e discussões. Cuidado com reações exageradas.

Escorpião – Bom dia para buscar novos conhecimentos em relação à sua profissão. Facilidade para atividades ligadas ao público e o comércio. No amor seu sucesso é absoluto. Apoio de Peixes e Touro.

Sagitário – Sua vida profissional pode ganhar um novo impulso, as mudanças que pretende realizar serão bem vindas. Seja maleável com Câncer, Libra e Áries. Não comente sobre suas finanças. Tente na loteria.

Capricórnio – Dia de conquistas domésticas, incluindo negócios com imóveis, compra, venda, reforma e mudança de residência. Lute pelo que deseja mesmo que apareçam dificuldades. Amor aventureiro.

Aquário – O dia transcorre tranquilo com a família. Estará mais consciente das suas limitações. Trabalho e negócios com novo movimento. A vida afetiva vai exigir transparência, evite o estresse.

Peixes – O astral favorece a sua tranquilidade financeira e profissional. Não perca oportunidade de firmar seu trabalho. Amor cheio de cumplicidade e carinhos a todos da família. Sucesso com Gêmeos e Câncer.

