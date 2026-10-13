Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (13)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta terça-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

Gosta de agir diretamente nos problemas. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Muito criativo, irá se destacar na carreira que escolher. Leal, impetuoso e carismático.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Escorpião ficam no alerta até às 22h01, e a indicação é para ter cuidados durante este período negativo no trabalho e vida pessoal. Após este horário a rotina deverá ser dos sagitarianos nos próximos dois dias e meio.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia que esta pronto para negociar, mudar o trabalho e, conquistar a estabilidade. Marte seu planeta regente, esta na sua favorável quinta casa. Pode tentar na loteria. Saúde excelente. Agitação no amor.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você deve receber apoio de sócios ou superiores para renovar e abrir novos espaços financeiros. Trabalho gratificante e mudanças positivas para ganhar mais. Não abuse na alimentação. Dê apoio ao seu amor.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A fase traz ideias originais no trabalho e, com certeza conseguirá abrir novos espaços financeiros. A sua dedicação trará o sucesso. Conte com os amigos e envolvidos nos seus negócios. Amor agitado.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Período que deve ter atenção redobrada com a sua família. Positivo para compras domésticas e abrir espaço para negócios com parentes. Bons momentos na área profissional. Diálogo com seu amor.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Fase que deve cuidar da sua saúde. Seja determinado nos seus objetivos financeiros. Aceite apoio de sócios e da família nas mudanças que pretende realizar nos negócios. Amor neutro.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você tem chances de impulsionar seus planos de trabalho, principalmente se pretende lançar algum produto ou renovar os negócios. O Sol favorece a vida familiar. Amor com carinhos. Boa saúde.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A Lua no seu signo traz surpresas na área familiar. Novas chances de negociar com imóvel e renovar a decoração do seu lar. Haverá compreensão no trabalho, esta tudo muito calmo. Pode haver discussões no amor.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você ainda passa pelo alerta e, diga-se de passagem não será tão fácil vencer os problemas. Sol, Lua e até Vênus indicam dificuldades no setor profissional e familiar. Não peça e nem espere apoio.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você esta bem posicionado, mas deve se preparar para o alerta, que inicia a noite, serão dois dias e meio de dificuldades. O trabalho será elogiado e os negócios fluem muito bem. Amor neutro.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia que esta entusiasmado com a família. O trabalho transcorre com sucesso e poderá contar com aval em suas ideias inovadoras. Amor ainda precisa de carinhos. Dê apoio a Câncer e Touro.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Nesta fase você se sente livre e feliz, os problemas e obstáculos dos negócios serão vencidos. Simpatia radiante ajudando no seu trabalho. Pode sair da rotina, positivo para compras e estar perto do seu amor.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Este dia será exigente com as mudanças que pretende realizar no lar. O ideal é não misturar os problemas domésticos com seu trabalho. Vá devagar por enquanto com suas ideias nos negócios. Amor ousado.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.