Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (12)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias próprias e marcante. Está sempre engajado em trabalhos ligados a comunidade. Gosta de estar no comando, pois não teme as responsabilidades. É o amigo para todas as horas. Aplicado, generoso e estável.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada durante este período. Procure ter paciência com pessoas do setor de trabalho. Fique de olho nos gastos para não entrar no vermelho. No amor, controle o ciúmes.

Áries – Dia tranquilo com a família e seu amor. Ótimo para compras domésticas e solução de problemas com sua moradia. O relacionamento profissional traz excelentes resultados financeiros.

Touro – Você passa por uma fase de ótima de condições financeiras, chances de excelentes negócios e compras. Melhora o clima familiar. Positivo para a vida afetiva, demonstre mais apego a quem ama. Tente na loteria.

Gêmeos – Precisará de mais paciência com a família. Procure simplificar seu modo de viver, evite decisões no amor. O setor financeiro está bem colocado, por isso não se preocupará com as contas.

Câncer – A Lua está no seu signo e você sente que a harmonia e sucesso no trabalho e negócios estão no ar. Momento de otimismo nos projetos domésticos. Amor em alto astral.

Leão – O dia é de alerta, sua adaptação e paciência serão exigidos. Evite viagens, compras, visitas e mudanças no trabalho. Forte instabilidade profissional. Poderá enfrentar problemas com a família.

Virgem – Você passa bem o dia, apenas evite ser exigente com as pessoas do trabalho. Condições de pensar em mudanças e início de projetos de negócios. Companheirismo na vida familiar.

Libra – A influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa, pede que não passe dos limites com os gastos, viagens e mudanças profissionais. Evite se desentender com a família. Falta de perspectivas no amor.

Escorpião – Um dia de sorte em questões ligadas à mudanças nos negócios e trabalho. Conseguirá acertar as finanças. Apoio de Peixes, Áries e Touro. Melhora o relacionamento familiar. Amor total e feliz.

Sagitário – Fase que seus planos profissionais ganham novo impulso e você poderá contar com mais dinheiro. Realização de alguns planos domésticos e apoio do seu amor, Vênus traz acertos de convivência.

Capricórnio – Período que terá oportunidade para atrair simpatias das pessoas não só da família, mas também do seu trabalho. Poderá receber proposta de negócios imobiliários. Ótimo pra compras e viagens.

Aquário – Período que deve reformular alguns dos negócios e apostar nas mudanças. Facilidade para ganhar apoio das pessoas com quem trabalha. Cuide da saúde, desafios para uma boa alimentação.

Peixes – A fase é uma das mais positivas no trabalho e negócios. Grande agitação no lar, terá que dar mais atenção ao seu amor. Sorte em jogos. Conte com Gêmeos e Virgem. Saúde equilibrada.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

