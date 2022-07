Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (12)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa interessada por diversos assuntos. O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional. O gosto pelas artes é muito acentuado. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta, e o aconselhável nesse período negativo é a rotina no trabalho. Cuidado para não entrar em confronto com pessoas da família. No amor, evite a possessividade. Finanças neutras.

Áries – A fase é de sucesso com possibilidades de alterações e resoluções de problemas domésticos. O dia é especial até para mudança, compra, venda ou reforma da sua casa. Amor em dia.

Touro – Disposição para resolver os problemas do trabalho, todos estão dispostos a colaborar. Fase de excelentes negócios e mudanças financeiras acontecendo rápido, é Marte que o impulsiona. Amor feliz.

Gêmeos – Responsabilidade e perseverança devem levar você aos seus objetivos. Fase que se sente feliz, e sabe que o sucesso profissional e financeiro estão nas suas mãos. Amor ardente e equilibrado.

Câncer – A ordem é manter o equilíbrio emocional para evitar equívocos. O Sol no seu signo traz novos caminhos nos negócios e trabalho. Não crie atritos com seu amor, tente compreendê-lo.

Leão – Você passa por um período de reflexão e não deve mudar os rumos dos negócios, trabalho ou vida familiar. Acredite mais na sua sorte e espere que dia 22, o Sol passará a lhe influenciar.

Virgem – A influência da Lua na sua quarta casa astral traz acertos dos problemas ou discussões com a família. Sem estresse, seja mais livre e solto nas suas ações e trabalho. Amor sem restrições.

Libra – Período para aproveitar as boas oportunidades no trabalho e pensar em mudanças que ainda não teve coragem de concretizar. Vitalidade física e mental. Vênus traz amor e companheirismo.

Escorpião – Fase que deve ser mais ousado e até determinado na solução dos assuntos de negócios e trabalho. Pare de se incomodar tanto e, usufrua das boas condições de ganho. Dê atenção ao seu amor.

Sagitário – Surpresas agradáveis nos seus negócios e trabalho. Conseguirá resolver problemas da área financeira com respaldo dos que estão ao seu lado. Sorte em atividades envolvendo a família.

Capricórnio – Dia de alerta, o ideal é não passar dos limites em relação as mudanças de humor. Evite compras, viagens e qualquer tipo de exigência. Não conte com amigos e não crie atritos com o seu amor.

Aquário – Hoje se sentirá mais livre para organizar seu trabalho e negócios. Conseguirá ter bons resultados financeiros. Vênus, reforça suas qualidades, abrindo seu coração. Sexualidade forte.

Peixes – Fase que deve aproveitar as boas indicações astrológicas. Não se acomode, continue reforçando os aspectos financeiros e cuide para que o trabalho seja um sucesso.

