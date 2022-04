Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (12)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Sua capacidade de análise é acima da média. Nada o fará desistir de um objetivo, principalmente no que se refere a carreira. Resolverá os problemas no momento em que aparecerem, pois não gosta de meios termos. Ativo, leal e enérgico.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de Leão ficam no alerta até às 11h09, e a rotina deve ser sua aliada durante esta fase desfavorável. Após este horário, quem precisará de cuidados serão os virginianos, que ficarão dois dias e meio desfavorecidos pela Lua.

continua após publicidade .

Áries – Planeje seus negócios e vá devagar nos gastos. Marte e Vênus, só estarão no seu signo em maio, até lá evite qualquer alteração. Organize tudo e não conte com mudanças, principalmente no amor.

Touro – A fase ainda pede tranquilidade com a família e amigos no trabalho, evite discussões ou exigências. Logo terá a solução de problemas domésticos. Amor equilibrado.

Gêmeos – Você será beneficiado nos negócios e terá apoio para melhorar o trabalho. Os assuntos financeiros vão dar oportunidades de se destacar. Novos amigos e muito amor no seu coração.

continua após publicidade .

Câncer – Um bom dia no trabalho. Conte com amigos ou sócios para solucionar qualquer tipo de problema. Surpresas da pessoa amada. Excelente para mudar seu visual, saia para compras pessoais.

Leão – O seu alerta vai até às 11h09, então deixe as decisões financeiras e profissionais para a tarde. Resolução de questões domésticas. Comunicação fácil com seu amor que esta mais apaixonado.

continua após publicidade .

Virgem – Você amanhece bem, mas com o passar das horas começa a ficar ansioso, é o seu alerta que inicia às 11h09. Procure se programar para este dia que a Lua o desfavorecerá.

Libra – Resolva os problemas da família e assuntos domésticos. Intuição em alta nos negócios. Confie na sua capacidade de ganhar dinheiro. Carinhos do seu amor.

Escorpião – Você recebe a ajuda que precisa para melhorar seus ganhos e acertar o trabalho. Confiança no seu caso de amor. Organismo pedindo atenção, cuidado com excesso de peso.

Sagitário – Os problemas domésticos e até afetivos que tiravam seu sono agora fazem parte do passado. Dia de sucesso profissional e financeiro. Atração por Leão e Gêmeos. Tente na loteria.

Capricórnio – Resolva um problema da sua família, seja mais participativo e verá a felicidade reinar. Decisão importante nos negócios. Grandes emoções no amor.

Aquário – Nesta fase você tem tudo para se destacar no trabalho e poderá contar com a solução de um problema financeiro. Sua simpatia será elogiada. Vênus, agita a vida afetiva.

Peixes – Não descarte a possibilidades de mudar de emprego ou ampliar o que já tem. Hora certa para ganhar dinheiro e amenizar gastos. Seja mais unido com seu amor, você esta muito devagar.