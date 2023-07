Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (11)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Por ter um espírito empreendedor, alcançará sucesso em trabalhos por conta própria. A garra é uma de suas muitas virtudes. A capacidade de análise é acima da média. Terá uma vida afetiva e familiar estruturada. É audacioso, inteligente e vigoroso.

continua após publicidade

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta e os astros indicam paciência e rotina durante este período negativo. Adie as negociações para quando estiver melhor posicionado. No amor, tenha calma e não discuta com seu par afetivo. Saúde em baixa.

continua após publicidade

Áries – A Lua no seu signo proporciona um melhor relacionamento com a família. Fase ideal para expandir ou renovar os negócios domésticos e imobiliários. Hora de canalizar energias para o amor.

Touro – Você passa o dia no alerta e deve evitar críticas ou comentários negativos com pessoas do trabalho. Não faça exigências no lar e muito menos com seu amor. Use sua energia para a paz.

Gêmeos – Fase de bem estar no ambiente doméstico e colaboração da família para mudanças que pretende realizar. Conte com equilíbrio no trabalho e entrada extra de dinheiro. Amor fluindo para a paixão.

continua após publicidade

Câncer – Fase para aproveitar a boa sorte e explorar sua criatividade. Viva este período com muita intensidade e realize as mudanças que vem buscando no lar e nos negócios. Amor dinâmico. Bem estar no lar.

Leão – Você ainda tem um longo período para se cuidar. O Sol só passa a transitar no seu signo no próximo dia 22. Atraia bons negócios e pessoas que possam ajudar. Mais calma com seu amor.

continua após publicidade

Virgem – O período exige concentração no trabalho e negócios. Evite a insegurança com as pessoas que estão ao seu lado. É preciso ir com calma, Mercúrio, só o protegerá no fim do mês. Amor exigente.

Libra – Terá facilidade para lidar com a família, todos estarão mais prestativos. Carinhos e paixão no seu relacionamento. Clima de satisfação nos negócios, que hoje flui para o sucesso. Cuide da sua aparência.

Escorpião – Momento positivo nos vários setores da sua vida. Os astros estão ao seu favor, assim como os que trabalham ao seu lado. Você atrairá o que precisa. Excelente para viagens, compras e acertos no amor.

Sagitário – Receberá os benefícios que tem direito no trabalho e conquistará a estabilidade nos negócios. Apoio de Câncer, Aquário e Áries. Mudanças na vida afetiva, seu amor anda com ciúmes.

Capricórnio – Neste dia deve evitar discussões com a família e se adaptar as circunstâncias que envolvam a pessoa amada. Intuição em relação aos negócios, seja mais rápido na busca do que quer.

Aquário – Excelente período, sinal verde para viagens, assuntos culturais, religiosos e colaborar com familiares que estão com problemas. Sua autoconfiança se amplia na vida afetiva. Faça um regime.

Peixes – Aproveite as oportunidades que devem pintar neste dia. Terá maior liberdade de ação para ampliar e crescer no trabalho e negócios. A família traz alegrias e solução de problemas. Amor vibrante.

Siga o TNOnline no Google News