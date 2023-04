Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (11)

Da Redação

Os sagitarianos ficam no alerta

Quem nasceu hoje

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Criativo, vigoroso e verdadeiro.

Alerta

Os sagitarianos ficam no alerta até às 14h34, e os astros aconselham rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos capricornianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Fase positiva para novos negócios, acertos profissionais e ser mais solidário com sócios ou superiores. Boas chances de resolver antigos problemas financeiros. Vida amorosa em alta.

Touro – Você ainda tem alguns dias para resolver os problemas profissionais. Sua simpatia será elogiada, conseguirá ver todos os lados de uma questão. O clima com a família pede mais atenção. Bom astral no amor.

Gêmeos – O momento pede que resolva os problemas profissionais e não espere colaboração. Controle os impulsos de ciúmes ou exigências no amor. Harmonia da família.

Câncer – Bom astral para solicitar apoio nos negócios, trabalho e contar com boa entrada de dinheiro. Surpresas da família, vem novidades. Amor com muita movimentação, energia e paixão.

Leão – Hora certa para amenizar a situação profissional e ganhar mais. Apenas não se precipite em fazer mudanças radicais em seu lar. Fase de viagens, compras, acertos afetivos e ganho em jogos.

Virgem – A fase ainda pede um pouco de calma com os negócios e trabalho. Os contatos com sócios e a família serão fundamentais para o seu sucesso. Seja menos crítico. Mais paciência com seu amor. Melhora a saúde.

Libra – Dia que deve ser menos indeciso nos trabalhos ou negócios em parceria. Posição destacada para os que são funcionários. Aceite apoio de Câncer e Áries. Mais habilidade com seu amor. Saia para compras.

Escorpião – Você tem um bom dia. A Lua no seu signo favorece novas inciativas na vida profissional. Tenha determinação e pense sério em mudar os negócios. Cuide da saúde, evite frituras. Amor feliz.

Sagitário – O seu alerta vai até às 14h34, portanto deixe as mudanças domésticas, compras e viagens para depois desse horário. A pessoa amada esta exigente, preserve sua intimidade. A noite tudo estará bem.

Capricórnio – Você começa bem o dia e o ideal é programar o seu alerta. Lute pelos seus direitos, mas não ultrapasse os limites, poderá ter problemas com a família. Não discuta com seu amor.

Aquário – As surpresas de hoje serão positivas nos negócios. Colaboração da família em novos projetos domésticos. Mercúrio promete lucros em associações e atividades ligadas ao público. Amor sonhador.

Peixes – Fase que deve aproveitar a sorte no setor financeiro. Excelentes energias astrais para a vida familiar. Problemas dissolvidos e seu amor transmite paixão. Clima agradável com a sua família.

