Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (11)

Quem nasceu hoje

É movido pela emoção e vontade de fazer as coisas certas. A capacidade profissional é acima da média, o que fará alcançar o sucesso. Gosta de ser testado e nunca recua diante dos desafios. Impetuoso, companheiro e habilidoso.

Alerta

Os nativos de Touro passam o dia no alerta e os astros pedem cautela no trabalho. Desfavorecida todas as suas iniciativas. Evite correr riscos no setor financeiro. Não queira impor suas vontades ao seu par afetivo e família.

Áries – A Lua no seu signo ajudará a resolver problemas domésticos. As energias astrais são ótimas e você ganha respeito. Possibilidade para parceria comercial. Grande energia no amor.

Touro – O dia é de alerta, fique na rotina, cautela com seus impulsos nervosos, evite problemas no trabalho e negócios. Não tome decisões hoje. Cuide da saúde, um pouco de ansiedade.

Gêmeos – Fase que deve combinar imaginação com ousadia para atingir seus objetivos profissionais. Pode abrir novos espaços de negócios. Boas indicações astrais. Vênus dá a maior força para o setor afetivo.

Câncer – O dia reserva um bom relacionamento com a família. Equilíbrio no lar e com seu amor, que esta mais gentil. Você renova as forças e terá satisfação no trabalho.

Leão – As influências astrais indicam apoio nos negócios e trabalho. Os problemas serão solucionados. Muitas emoções no lar com seu amor. Proteção para desenvolver novos compromissos financeiros.

Virgem – Você sente as energias se renovarem e os problemas de saúde desaparecem. Conte com a firmeza de Mercúrio seu planeta, que hoje passa a favorecer o trabalho e finanças.

Libra – A influência do Sol, Vênus e hoje de Mercúrio passam a influenciar seu signo, indício de uma fase muito feliz. Terá facilidade para mudanças no trabalho e negócios. Amor com carinhos.

Escorpião – Período crítico, você tem Sol, Vênus e Mercúrio na sua desfavorável 12ª casa. Todo cuidado é pouco com os negócios, vida familiar e saúde. Evite pedir apoio no trabalho.

Sagitário – A fase é de determinação na busca de solução de problemas financeiros. Sucesso em novos empreendimentos, no trabalho e acertos familiares. Paixão por Gêmeos. Tente na loteria.

Capricórnio – Dia para resolver problemas da família. Positivo para negócios imobiliários, incluindo mudança de residência. Ótimas energias astrais para trabalhos em parceria. Realizações no amor.

Aquário – Você passa por uma excelente fase astral e terá o apoio que necessita nos negócios e trabalho. Crescimento financeiro para novos compromissos do lar. O Sol renova suas energias no amor.

Peixes – Período que não deve mudar o rumo dos negócios, trabalho ou pensar em abrir novas frentes financeiras. Espere uma fase mais promissora, controle a ansiedade. Amor com participação.

