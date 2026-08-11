Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (11)
Quem nasceu nesta data é ativo, inteligente e com bom coração
QUEM NASCEU HOJE
É uma pessoa independente, e procura sempre abrir seus próprios caminhos. Está em constante aprendizado. Sua personalidade magnética o fará se destacar no mundo profissional e pessoal. Ativo, inteligente e com bom coração.
ALERTA DO DIA
Os nativos de Leão passam o dia no alerta, e os astros indicam rotina no trabalho. Cuidado com gastos fora do orçamento Fase desfavorável para viagens. Procure cuidar mais da sua saúde. No amor, evite brigas desnecessária.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Dia de grande energia para enfrentar mudanças nos negócios e, algumas adversidades. Chegou a hora da virada e possibilidades de vitórias em questões do lar e entrada extra de dinheiro. Amor com paixão.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Nesta fase você esta inspirado para conquistar o sucesso profissional. Maior liberdade de ação, inclusive nos negócios domésticos. Amor com mais equilíbrio e atração afetiva. Evite engordar.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Período de grande entusiasmo no trabalho, você sente que tem novas chances de melhorar os ganhos. Pode sair para negociar. A família traz mais segurança. Atividades extras. Amor sensual. Saúde perfeita.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
A Lua no seu signo favorece os negócios da família e traz equilíbrio financeiro. Novos horizontes devem se abrir em sua vida afetiva. Positivo para negociar com imóvel. Grande entusiasmo no trabalho.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
O seu dia será no alerta, a Lua indica a necessidade de ficar na rotina. Atenção também com Marte, que amanhã passa a transitar na sua desfavorável 12ª casa, irá caminhar mais lento, procure se programar.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Fase que terá problemas financeiros, evite novos gastos ou início de negócios. Deixe tudo como esta e evite discussões com a família. Não desperdice as oportunidades por comodismo ou falta de fé.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Período que vencerá todos os problemas nos negócios e trabalho. Vênus seu planeta, esta no seu signo e, com isso vem novas energias para acertar a vida afetiva, familiar e financeira. Sucesso absoluto no amor.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Você precisa ser mais ativo e menos exigente com a família e pessoas do seu trabalho ou negócios. Vênus desfavorece as finanças, e a vida afetiva pede cuidados especiais. Evite viagem e gastos.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Fase de boas relações com chefes, colegas de trabalho ou parceiros, você caminha para o crescimento financeiro e profissional. Tudo bem no amor, invista no relacionamento afetivo e familiar. Pode viajar.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
O seu astral será de grande intuição na vida familiar. Novas oportunidades no trabalho e chances de equilibrar as finanças. Você sai da frustração no relacionamento, vem amor com paz e carinhos.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
O sucesso acontece fácil no seus negócios, com aberturas no trabalho e novos ganhos, que estão chegando. Apenas tenha cuidado com falsos amigos ou invejosos. Amor livre de problemas. Saúde com energias.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Sua vida profissional esta protegida, com bons contatos de negócios. Use e abuse do seu equilíbrio mental e espiritual. Aproveite também para realizar mudanças no seu lar. Colabore com o seu amor.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.