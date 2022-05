Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (10)

Da Redação

Conseguirá demonstrar suas ideias com extrema clareza, pois sabe como poucos usar as palavras. Profissional, fará atingirá o sucesso na carreira que escolher. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Desembaraçado, arrojado e elegante.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta e a rotina e cuidado devem prevalecer no campo de trabalho. Não entre em gastos que possam comprometer as finanças. Amor com ciúmes. Desfaça mal entendido com as pessoas à sua volta.

Áries – Os astros trazem saúde, progresso e amor, já que Vênus esta no seu signo e ao lado de Júpiter indica sucesso em todas as suas investidas. Mudanças no trabalho.

Touro – Fase para organizar o trabalho e vida familiar. Pode contar com colegas, sócios ou superiores para evoluir. A partir do dia 29 Vênus deve trazer paz, sucesso, amor e saúde.

Gêmeos – Mercúrio equilibra seu relacionamento profissional e familiar. Mas não abuse da sorte. Cuidado com uma decisão emocional impulsiva. Não faça novos gastos ou mudanças no trabalho.

Câncer – Sua força de vontade deve prevalecer nos negócios e vida familiar. Haverá boas oportunidades financeiras e profissionais. O relacionamento familiar esta bem equilibrado. Alegrias no amor.

Leão – A Lua esta no seu signo, é hora de inovar e buscar novas responsabilidades na vida profissional. Traga mais pessoas para seus negócios. Momento certo para ganhar mais. Amor decidido.

Virgem – O dia é de alerta e o ideal é rotina, não desconte nas pessoas queridas sua insatisfação interior. Evite viagens, compras, novos negócios ou discussões no amor. Cuide da saúde.

Libra – Fase que saberá demonstrar a sua competência e criatividade no trabalho. Apoio de sócios, superiores e a família. Você se sente bem e pode sair para compras de uso pessoal. Conte com Câncer e Áries.

Escorpião – Período para resolver questões importantes no trabalho. Contará com o apoio de todos e até da família, caso queira mudar alguma coisa. Novidades com dinheiro. Astral positivo no amor.

Sagitário – Um dia especial no trabalho e negócios. Suas convicções estão fortalecidas, isto significa sucesso e novas aberturas financeiras. Momento certo para somar com seu amor. Evite bebidas alcoólicas.

Capricórnio – A paz deste dia no trabalho deve trazer a segurança financeira que busca. Ótimo para compras, início de parcerias e viagens. Sorte no seu caso de amor. Novidades com a família. Tente na loteria.

Aquário – Bom astral para compras domésticas e mudanças na decoração da casa. Surpresa agradável do seu amor, que esta mais apaixonado. Positivo para negociar com Leão e Áries. Saúde perfeita.

Peixes – Vitórias profissionais e financeiras trazem a certeza que você esta no caminho certo. Confie na sua estrela e simpatia. Mas, não discuta com Gêmeos e Virgem. Bom astral no amor.