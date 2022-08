Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (09)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os capricornianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a manter a rotina no trabalho

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. Esta sempre pronto a ajudar os necessitados. Inteligente, competente e rigoroso.

continua após publicidade .

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a manter a rotina no trabalho. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças ao seu par afetivo. Saúde com perda de energia.

continua após publicidade .

Áries – O dia reserva tranquilidade nos negócios. Boas chances financeiras. Pode sair para compras, viagens e decisões profissionais. Conte com sócios de Sagitário, Câncer e Libra. Grande atração no amor.

Touro – Você estará envolvido com problemas domésticos e dever ser mais atencioso. Avalie o que é mais importante e mãos à obra. Não discuta com Virgem e Leão. Use sua vivacidade no amor.

Gêmeos – Uma fase cheia de boas mudanças no trabalho. Não pense muito e saia para movimentar os negócios, só terá a ganhar. Conquistas favorecidas pela sensualidade, amor feliz, cheio de paixão.

continua após publicidade .

Câncer – Vênus fica no seu signo até o dia 12, trazendo muitas oportunidades de resolver problemas no lar, no amor e conquistas financeiras. Pode assumir novos compromissos de trabalho. A família traz carinhos.

Leão – A passagem do Sol no seu signo traz conquistas profissionais, gradativamente vencerá os obstáculos, incluindo os financeiros. Boas perspectivas de novos contatos de negócios. Amor confuso.

continua após publicidade .

Virgem – Você passa pela desfavorável 12ª casa, essa influência vai até o dia 23. O ideal é ficar na rotina, sem queixas. Não se irrite com as restrições no trabalho. Mercúrio equilibra a vida familiar.

Libra – Fase que deve demonstrar mais interesse pelo que sua família anda fazendo. Seja mais participativo nas decisões do seu amor. Mercúrio pede que evite compras, novos negócios e viagens.

Escorpião – Período que irá triunfar numa questão financeira. Excelente para compras domésticas, pequenas viagens e até novos trabalhos. Aproveite Vênus, no setor afetivo e viva mais com amor.

Sagitário – O dia será muito feliz, a Lua no seu signo melhora os negócios e trabalho. Suas ideias estão avançadas para algumas mudanças profissionais. Cuidado com invejosos na vida afetiva.

Capricórnio – A Lua na sua desfavorável 12ª casa traz dificuldades com a família e até no setor profissional. A tensão pode abalar sua saúde. Evite novos gastos e não discuta com seu amor, é o seu alerta.

Aquário – O astral favorece o trabalho, finanças e até compras a prazo. Associações com Áries, Gêmeos e Libra trarão os lucros desejados e tranquilidade no rumo dos negócios. Segurança no amor.

Peixes – A situação financeira tende a melhorar. Novas chances de negociar. É hora de mostrar todo seu potencial. Você vê aumentada a sua ambição e isso é bom para organizar seus ganhos. Cuide da saúde.

Siga o TNOnline no Google News